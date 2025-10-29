Три години след като боядиса косата си руса, за да влезе в ролята на Добрия вълшебник на Севера - Глинда – във филмовата адаптация на Wicked, Ариана Гранде отново се връща кестенявото. Рано или късно, Ариана винаги се връща към брюнетката в себе си, а кафявото определено я прави изключително деликатна, нежна и елегантна.

Феновете ѝ отдавна подозираха, че певицата ще се върне към тъмния си цвят след края на промоционалното турне Wicked: For Good, но според последното ѝ селфи в Инстаграм, тя е побързала да направи промяната. Под снимката Ариана написа: „Хубаво е да ме видите, нали?“ – цитат от самата Глинда. На кадъра се вижда косата ѝ в нежен шоколадово-кафяв тон с топъл червеникав оттенък – нито дълбоко еспресо, нито наситен медно-червен, а по-скоро изящна комбинация, разположена точно в средата на брюнетската палитра.

Цвят, къдрици и разбира се...очна линия!

Новият цвят е дело на Франческо Де Киара, лондонски колорист, който работи с Гранде и преди – включително върху златистия ѝ цвят. Прическата е оформена от Аликс Лиу, който този път е оставил косата ѝ свободно пусната, с път на една страна и меки къдрици от средата до краищата – далеч от типичната за певицата стегната опашка. Гримьорът Майкъл Антъни е подчертавал погледа ѝ с класическа очна линия тип „сърна“, като е оцветил и веждите ѝ в тон с новия цвят.

По време на снимките на "Wicked", русият нюанс на Ариана леко се е променял – от по-студен кремав блонд в началото до по-топъл златист с кестенова основа в края. За ролята ѝ са били създадени над 3500 перуки – не само за нея, но и за дубльорите и останалите актьори – а веждите ѝ са били боядисвани на всеки десет дни, за да се запази постоянството на образа.

Дали „Brunetteiana“ официално се завръща – предстои да разберем. Но едно е сигурно - феновете ѝ са във възторг от новата визия на красивата певица.

