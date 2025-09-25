Прическата тип slickback се превърна в една от най-актуалните тенденции в света на модата и красотата. Това, което до скоро се възприемаше като строга или делова визия, днес е трансформирано в символ на елегантност, увереност и съвременен стил. С опъната коса, прибрана назад и фиксирана с продукти за блясък, slickback не просто променя визията, а буквално моделира лицето.

Този тип прическа има така наречения „ефект на фейслифт“ – визуално стяга контурите на лицето, подчертава скулите и придава по-изваяна форма. Това я прави особено предпочитана сред знаменитостите, които не просто следват тенденциите, а често ги задават.

Ариана Гранде и естетиката на slickback

Ариана Гранде е сред звездите, които най-силно популяризираха този стил през последните няколко години. Независимо дали се появява с висока, стегната опашка или с елегантен кок, нейната визия винаги включва прецизно прибрана коса, която излъчва блясък и контрол. След старта на козметичния ѝ бранд, визиите ѝ още повече се насочиха към този минималистичен, но изключително елегантен и впечатляващ стил.

Други знаменитости, които залагат на популярната прическа

Белла Хадид често залага на този стил за фотосесии и изяви – с изчистени линии и изразено лице. Ким Кардашиян пък популяризира мокрия вариант на slickback, особено на събития като Мет Гала. А Хейли Бийбър я прави прическата част от така наречения clean girl aesthetic – съвременен, поддържан и минималистичен външен вид.

Защо slickback е толкова актуална тенденция?

Подчертава лицето и придава стегнат вид

Подходяща е както за официални събития, така и за ежедневни визии

Придава чувство за контрол и естетическа строгост

Решение за моментите, когато косата не е в най-добрата си форма

Как да постигнете slickback у дома?

За да създадете тази прическа е нужно съвсем малко:

Леко навлажнете косата.

Нанесете гел или фиксиращ крем.

С помощта на гъста четка срешете косата назад.

Изберете дали ще я приберете в кок, опашка или ще оставите пусната.

Завършете със спрей за блясък и фиксация.

При желание може да използвате серум за блясък или сух шампоан в корените за повече текстура.

Вижте как да си направите slickback стъпка по стъпка във видеото тук:

Вижте още един елегантен тренд за есен 2025 - тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK