Прическата тип slickback се превърна в една от най-актуалните тенденции в света на модата и красотата. Това, което до скоро се възприемаше като строга или делова визия, днес е трансформирано в символ на елегантност, увереност и съвременен стил. С опъната коса, прибрана назад и фиксирана с продукти за блясък, slickback не просто променя визията, а буквално моделира лицето.
Този тип прическа има така наречения „ефект на фейслифт“ – визуално стяга контурите на лицето, подчертава скулите и придава по-изваяна форма. Това я прави особено предпочитана сред знаменитостите, които не просто следват тенденциите, а често ги задават.
Ариана Гранде и естетиката на slickback
Ариана Гранде е сред звездите, които най-силно популяризираха този стил през последните няколко години. Независимо дали се появява с висока, стегната опашка или с елегантен кок, нейната визия винаги включва прецизно прибрана коса, която излъчва блясък и контрол. След старта на козметичния ѝ бранд, визиите ѝ още повече се насочиха към този минималистичен, но изключително елегантен и впечатляващ стил.
Други знаменитости, които залагат на популярната прическа
Белла Хадид често залага на този стил за фотосесии и изяви – с изчистени линии и изразено лице. Ким Кардашиян пък популяризира мокрия вариант на slickback, особено на събития като Мет Гала. А Хейли Бийбър я прави прическата част от така наречения clean girl aesthetic – съвременен, поддържан и минималистичен външен вид.
Защо slickback е толкова актуална тенденция?
- Подчертава лицето и придава стегнат вид
- Подходяща е както за официални събития, така и за ежедневни визии
- Придава чувство за контрол и естетическа строгост
- Решение за моментите, когато косата не е в най-добрата си форма
Как да постигнете slickback у дома?
За да създадете тази прическа е нужно съвсем малко:
- Леко навлажнете косата.
- Нанесете гел или фиксиращ крем.
- С помощта на гъста четка срешете косата назад.
- Изберете дали ще я приберете в кок, опашка или ще оставите пусната.
- Завършете със спрей за блясък и фиксация.
При желание може да използвате серум за блясък или сух шампоан в корените за повече текстура.
Вижте как да си направите slickback стъпка по стъпка във видеото тук:
Вижте още един елегантен тренд за есен 2025 - тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK