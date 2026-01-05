Бари Манилоу сподели обнадеждаваща новина около две седмици след като разкри, че е диагностициран с рак на белия дроб, съобщава уебсайтът TMZ.

Изпълнителят на хита „Копакабана“ публикува в Инстаграм селфи, на което изглежда легнал в болнично легло и облечен с болнична престилка.

На снимката той изглежда в добро настроение и се усмихва уверено към камерата. Кадърът наподобява изпратено съобщение, като под него се вижда надписа „По-добре съм днес!“.

Както вече беше съобщено, през декември Манилоу разкри, че по време на ядрено-магнитен резонанс, назначен от лекаря му, е било открито „раково петно“ на левия му бял дроб. По това време той е страдал от бронхит в продължение на повече от два месеца.

По-късно певецът информира феновете си, че ще се наложи хирургическа намеса за отстраняване на образуванието и че поради това ще пренасрочи концертите си през януари.

Възстановяването му все още не е приключило, но новината за подобрението му носи повод за оптимизъм.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK