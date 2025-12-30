Съвсем наскоро Джеси Джей издаде нов албум и въпреки това вече обмисля потенциална промяна в професионалния си път през новата година. 2025 г. беше особено трудна за певицата, след като ѝ поставиха диагноза рак, което бе последвано от немалко операции.

37-годишната изпълнителка разкри, че е била диагностицирана с „ранен рак на гърдата“ през юни. През цялото си лечение тя бе напълно открита към феновете си за своите върхове и падения, винаги водена от характерното си чувство за хумор. Съвсем естествено е за Джей да каже, че „би искала да се занимава със стендъп комедия“ наред с певческата си кариера.

В подкаста на Women's Heealth, Just As Well, тя сподели: „Бих искала да се занимавам повече с комедия. Бих искала да се занимавам с филми. Очевидно ще ходя на много турнета догодина.“

Феновете на музиката ѝ обаче не трябва да се притесняват, тъй като тя „определено“ иска да прави още музика, разкривайки, че не е писала песен от три години.

Снимка: Getty Images

„Don't Tease Me With A Good Time“ е записван в продължение на пет години в Лос Анджелис, като водещата песен „Threw It Away“ е написана през 2020 г. Албумът съдържа препратка към бившия ѝ пратньор Чанинг Тейтъм, с когото тя се раздели малко преди записа, но към днешна дата двмата поддържат приятелски отношения, според Metro UK.

Това бе първата ѝ нова музика след албума „ROSE“ от 2018 г., и един коледен албум, но беше и първият ѝ самостоятелно издаден албум след раздялата с музикалната империя Republic Records.

Джеси продължи, като спомена, че има песни, които са „готови за издаване“, но сега се фокусира повече върху това да бъде щастлива и край малкото си момченце Скай. Тя и половинката ѝ Чанан Сафир Колман посрещнаха сина си през май 2023 г., като певицата сподели няколко откровени публикации за възстановяването си след раждането.

„Щастлива, здрава, наслаждавам се на това, което правя, спокойна, здрава, едновременно присъстваща като майка и на работа, с някои прилични мелодии на живо“, заключи тя.

„И може би да направя нещо, което ме предизвиква, независимо дали е книга, детски албум, комедия, Бродуей или филм, каквото и да се случи, ще се случи.“

