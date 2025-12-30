Съвсем наскоро Джеси Джей издаде нов албум и въпреки това вече обмисля потенциална промяна в професионалния си път през новата година. 2025 г. беше особено трудна за певицата, след като ѝ поставиха диагноза рак, което бе последвано от немалко операции.

37-годишната изпълнителка разкри, че е била диагностицирана с „ранен рак на гърдата“ през юни. През цялото си лечение тя бе напълно открита към феновете си за своите върхове и падения, винаги водена от характерното си чувство за хумор. Съвсем естествено е за Джей да каже, че „би искала да се занимава със стендъп комедия наред с певческата си кариера.

В подкаста на Women's Heealth, Just As Well, тя сподели: „Бих искала да се занимавам повече с комедия. Бих искала да се занимавам с филми. Очевидно ще ходя на много турнета догодина.“

Феновете на музиката ѝ обаче не трябва да се притесняват, тъй като тя „определено“ иска да прави още музика, разкривайки, че не е писала песен от три години.

Снимка: Getty Images

„Don't Tease Me With A Good Time“ е записван в продължение на пет години в Лос Анджелис, като водещата песен „Threw It Away“ е написана през 2020 г. Албумът съдържа препратка към бившия ѝ пратньор Чанинг Тейтъм, с когото тя се раздели малко преди записа, но към днешна дата двмата поддържат приятелски отношения, според Metro UK.

Това бе първата ѝ нова музика след албума „ROSE“ от 2018 г., и един коледен албум, но беше и първият ѝ самостоятелно издаден албум след раздялата с музикалната империя Republic Records.

Джеси продължи, като спомена, че има песни, които са „готови за издаване“, но сега се фокусира повече върху това да бъде щастлива и край малкото си момченце Скай. Тя и половинката ѝ Чанан Сафир Колман посрещнаха сина си през май 2023 г., като певицата сподели няколко откровени публикации за възстановяването си след раждането.

Джеси Джей показа коремче 11 дни след раждането: Игнорирайте какво казват хората!

„Щастлива, здрава, наслаждавам се на това, което правя, спокойна, здрава, едновременно присъстваща като майка и на работа, с някои прилични мелодии на живо“, заключи тя.

„И може би да направя нещо, което ме предизвиква, независимо дали е книга, детски албум, комедия, Бродуей или филм, каквото и да се случи, ще се случи.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK