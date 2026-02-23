Много хора използват балсама и маската за коса взаимнозаменяемо – смятайки, че само единият продукт е достатъчен. Но разликата между двете е много по-голяма, отколкото изглежда, както и ефекта, който оказват върху косата.

Ето какво споделят специалистите и съветите, които дават.

Балсам – за всеки и след всяко измиване

Неговата задача е проста, но ключова. Заглажда кутикулата на косъма, улеснява разресването и предпазва косата от заплитане и увреждане при сушене.

Той действа повърхностно и затова е подходящ е за всички типове коса, дори за фина и склонна към омазняване, тъй като не утежнява корените.

Маската - съвсем различна история

Този продукт съдържа концентрирана формула, богата на хранителни вещества, масла, и хидратиращи съставки, които проникват по-дълбоко в косъма. Предназначен е да възстановява увреждания – независимо дали са от боядисване, изрусяване, топлинна обработка, слънце или продължителна сухота.

Текстурата на маската е по-гъста, по-богата, понякога дори маслена. За разлика от балсама, тя се оставя по-дълго - от пет до двадесет минути, понякога и повече. Резултатът е осезаемо по-еластична, по-малко чуплива и изпълнена с живот коса.

Снимка: iStock

Маска или балсам: кога кое да изберем

Ако косата е здрава и само понякога суха в краищата или бързо се омазняваща се в корените, добър балсам след всяко измиване е напълно достатъчен. Това е основната поддържаща грижа – предпазва от ежедневни увреждания и поддържа баланса.

Ако косата обаче е без блясък, с цъфтящи краища, чуплива или е загубила мекотата си след лято на морето, използването на маска веднъж седмично е задължително.

А ако е силно увредена – от многократно боядисване или честа употреба на маша и преса, маската се прилага два пъти седмично. Но без да прекаляваме - защото твърде много хранителни вещества могат да утежнят косъма.

Правилният ред

Първо маска, после балсам. Маската подхранва косъма, а балсамът запечатва кутикулата и помага да се запази ефектът. Ако нанесете първо балсам, той може да намали ефективността на маската.

Снимка: iStock

Малки трикове за максимален ефект

За да бъде терапията наистина ефективна, трябва да нанесем маската върху влажна (не мокра) коса – прекалено много вода разрежда формулата. За по-добро проникване на съставките добре е да поставим шапка за баня или кърпа и леко да затоплим със сешоар на ниска степен.

Винаги изплакваме с хладка вода – това запечатва кутикулата и придава изключителен блясък.

– това запечатва кутикулата и придава изключителен блясък. И никога да не забравяме - по-малкото е повече. Прекомерната употреба на маска може да направи косата тежка и склонна към омазняване.

Идеи за маски за сгъстяване на косата - гледайте във видеото:



