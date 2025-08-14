Много жени са свикнали да разресват косата си директно след душ, когато тя все още е мокра. Но дали това е полезно за нея? Отговорът не е еднозначен и зависи от вида на косата, техниката на разресване и гребенът, който използваме. Ето как може да направите ресането по-безопасно и щадящо, както и какво смятат специалистите:
Какво казват експертите
Д-р Рошан Вара, специалист в лондонска клиника за присаждане на коса, обяснява, че този често срещан навик след душ отслабва структурата на косъма на молекулярно ниво, което с времето може да доведе до по-лесно накъсване и изтъняване на косата.
„Мократа коса има редица физически разлики в сравнение със сухата, и това влияе върху способността ѝ да понася натоварването при ресане,“ предупреждава д-р Вара.
„Водата променя структурата на косъма, като предизвиква набъбване. Това разтягане отслабва косъма и при натиск или опъване се получават накъсвания.“
Изследванията на косата показват, че мокрите косми могат да се разтягат повече от сухите, преди да се скъсат. Но тази привидна еластичност е подвеждаща – всъщност тя крие риск от трайно увреждане.
Д-р Мехмет Ердоган, който е хирург по трансплантация на коса в Истанбул, потвърждава тезата за вредата от ресането на мокра коса - тя губи здравината си и става по-податлива на накъсване. Въпреки това подчертава, че разресването не е забранено — просто трябва да бъде внимателно, с подходящ инструмент и подходяща техника.
Трихологът Анджела Онуха заявява пред thecut.com, че ресането, когато косата е суха, е препоръчително за прави и тънки коси, докато за къдравите е по-здравословно да се разресват, докато все още са мокри.
„При къдрава коса лекото разресване, докато е мокра, може да бъде по-щадящо, тъй като влажната коса е по-еластична и лесно се разплита, без да се накъсва“, казва д-р Онуха.
Предимства и недостатъци на разресването на мокра коса
Недостатъци:
- При права или тънка коса е по-рисковано да разресваме, докато е мокра, защото може да се накъса много по-лесно.
- Може да се увреди структурата на косъма – влажната коса е по-еластична и склонна към разтягане.
- Силното четкане и неподходящите гребени увеличават риска от накъсване и изтъняване.
Предимства:
- Методът е полезен за къдрави и чупливи коси и помага за оформяне и предотвратяване на „бухването“ след това.
- Правилният гребен и подходяща, щадяща техника могат да намалят накъсването на косата
Как правилно и щадящо да сресвате косата, докато е мокра
Използвайте гребен с широки зъби или четка с гъвкави влакна – те са по-нежни към мократа коса.
Винаги започвайте от краищата - винаги разресвайте отдолу нагоре, за да избегнете заплитания и накъсвания.
Добавете хидратация — използвайте балсам, спрей или продукт без отмиване, който улеснява „плъзгането“ на гребена по косата.
Изчакайте да изсъхне малко — попийте добре с памучна хавлия, след което изчакайте да изсъхне леко, преди да я решете, сушите и стилизирате със сешоар или маша.
Вижте във видеото как може да оформите перфектните къдрици в 4 стъпки:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK