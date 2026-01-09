Музиката е често срещан спътник на шофьорите: над 80% от автомобилистите слушат почти винаги, когато се качат зад волана. Влиянието ѝ върху безопасността при шофиране обаче е спорно. Проучване, публикувано в списание The Conversation, показва, че музиката може както да помогне, така и да попречи на шофирането.

Шофьорите, които слушат музика, са по-склонни да загубят контрол над скоростта и разстоянието. Музиката също така повишава възбудата и умственото натоварване.

Ефектът от музиката зависи от нейната сила на звука и жанрови особености. Средната или висока сила на звука насърчава увеличаване на скоростта, тихата музика пък предполага по-спокоен стил на шофиране, а натоварените пътища могат да увеличат нуждата от предприемане на риск.

Важно е шофьорите да избират своята музика внимателно: познатите мелодии са по-малко разсейващи и помагат за регулиране на емоциите. Принудителният избор е по-вероятно да доведе до грешки. Учените отбелязват, че неопитните шофьори са особено уязвими към този проблем. За тях музиката повишава нивата на стрес, нарушава разпознаването на опасности и увеличава шанса за превишаване на скоростта.

Снимка: iStock

Преди да си пуснете музика, изследователите препоръчват да вземете предвид шофьорския си опит и ситуацията на пътя. За повечето шофьори познати песни с умерена сила на звука в спокойни стилове са безопасни. На начинаещите шофьори се препоръчва да намалят силата на звука или да изключат музиката изцяло при трудни условия.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER