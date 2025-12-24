Краят на отминаващата година е време да обърнем поглед назад, за да си припомним кои бях най-добрите албуми за последните дванадесет месеца.

Остават само броени дни до новата годината - затова нека изпратим подобаващо старата и да посрещнем 2026 г. с най-добрите музикални албуми с една разкошна селекция без тежките претенции за класация в стил 3, 2, 1... Нека оставим това за последните секунди на 2025, хей!

Както неведнъж сме цитирали великия джазмен Телониъс Монк, "да пишеш за музиката, е като да танцуваш за архитектурата" - затова не губим излишно време в приказки и директно преминаваме към най-добрите музикални тави на 2025 г.

Ето ги и тях - целите сме в слух!

ROSALIA - LUX

Hayley Williams - Ego Death At A Bachelorette Party

FKA twigs - EUSEXUA

Backxwash - Only Dust Remains

Little Simz - Lotus

Suede - Antidepressants

Swans - Birthing

Perfume Genius - Glory

Cate Le Bon - Michelangelo Dying

Wolf Alice - The Clearing

Ethel Cain - Willoughby Tucker, I'll Always Love You

Florence + the Machine - Everybody Scream

Blood Orange - Essex Honey

Big Thief - Double Infinity

The Weather Station - Humanhood

Bon Iver - SABLE, fABLE

Viagra Boys - viagr aboys

Wet Leg - moisturizer

Destroyer - Dan's Boogie

Jenny Hval - Iris Silver Mist

