Краят на отминаващата година е време да обърнем поглед назад, за да си припомним кои бях най-добрите албуми за последните дванадесет месеца.
Остават само броени дни до новата годината - затова нека изпратим подобаващо старата и да посрещнем 2026 г. с най-добрите музикални албуми с една разкошна селекция без тежките претенции за класация в стил 3, 2, 1... Нека оставим това за последните секунди на 2025, хей!
Както неведнъж сме цитирали великия джазмен Телониъс Монк, "да пишеш за музиката, е като да танцуваш за архитектурата" - затова не губим излишно време в приказки и директно преминаваме към най-добрите музикални тави на 2025 г.
Ето ги и тях - целите сме в слух!
ROSALIA - LUX
Hayley Williams - Ego Death At A Bachelorette Party
FKA twigs - EUSEXUA
Backxwash - Only Dust Remains
Little Simz - Lotus
Suede - Antidepressants
Swans - Birthing
Perfume Genius - Glory
Cate Le Bon - Michelangelo Dying
Wolf Alice - The Clearing
Ethel Cain - Willoughby Tucker, I'll Always Love You
Florence + the Machine - Everybody Scream
Blood Orange - Essex Honey
Big Thief - Double Infinity
The Weather Station - Humanhood
Bon Iver - SABLE, fABLE
Viagra Boys - viagr aboys
Wet Leg - moisturizer
Destroyer - Dan's Boogie
Jenny Hval - Iris Silver Mist
