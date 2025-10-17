The Cure, Gorillaz и Moby ще пеят пред българска публика през лятото на 2026 г. Това съобщиха организаторите от Fest Team, които анонсираха най-новото си начинание - PhillGood Festival.

Новият музикален фестивал в Пловдив ще се проведе на 17, 18 и 19 юли на Гребната база. Първите хедлайнери в трите поредни дни са The Cure, Gorillaz, Moby.

Скоро организаторите ще обявят още десетки артисти, които ще се включат в музикалната преграма на феста.

Билетите за Phillgood ще бъдат в продажба в 11:00 ч. в понеделник, 20.10.2025 г.

На разположение ще бъдат еднодневни пропуски на цена 120 лв., тридневни билети на цена 240 лв., ограничено количество VIP билети и къмпинг пропуски.

The Cure

Английска рок/алтернативна група, създадена през 1976 г. и известна като „Easy Cure“ на по-ранен етап.

Водещата фигура и единственият постоянен член е Робърт Смит (вокал, китара).

Те са известни с емоционално наситен звук - чертите на готик рок, пост-пънк и ню уейв са силно застъпени в творчеството им.

През 2024 г. издават нов албум Songs of a Lost World, който постига първо място във Великобритания - за първи път от 32 години насам.

Gorillaz

Това е „виртуална“ група, създадена през 1998 г. от музиканта Деймон Албърн и художника Джейми Хюлет.

Групата се визуализира чрез анимационни персонажи - 2-D, Murdoc Niccals, Noodle и Russel Hobbs.

Музикално смесват множество жанрове - електронна музика, хип-хоп, реге, поп и др.

Освен музика, групата развива и мултимедийна вселена - с комикси, анимации и визуални истории.

Moby

Истинското му име е Ричард Мелвил Хол и е роден на 11 септември 1965 г.

Той е американски музикант, DJ, продуцент и автор на песни.

Счита се за една от ключовите фигури, които помогнаха да се популяризира електронната музика в масовата култура през 90-те.

Освен музикалната си дейност, е активист за правата на животните и веган.

Вижте повече за Моби в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK