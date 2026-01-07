Светът полудя по очертанията за устни през 2025, а през 2026 ще експериментираме с нови визии. Според световноизвестни гримьори, добре очертаните с молив устни излизат от мода, а на тяхно място идват пухкавите и естествени устни. Наричат се Halo lip и превземат модния свят на пълни обороти.

Какво е Halo Lip?

Това е концепцията за естествените, пухкави устни. Свежи, натурални и без плътни моливи - целта тук е да постигнем максимално изчистена визия на устните, като само леко подчертаем естествената им форма с подходящите продукти.

Как да постигнете този ефект?

Меките, дифузни устни отново са актуални и придават по-пухкав и плътен вид, но по най-натуралния начин.

Необходими продукти:

Матиран крем-бронзър.

Пухкава четка за молив.

Контурен молив за устни.

Стъпки:

Нанесете малко крем-бронзър върху четката и го разнесете по периметъра на устните, създавайки лек бронзов "ореол".

Вместо да очертавате естествената линия на устните, нанесете продукта върху пухкавата част, която има обем.

След това се нанася контурният молив, леко вътре в бронзовия ореол за създаване на дълбочина и се разнася отново с пухкавата четка.

Финалният щрих е цветът – можете да използвате друг молив, червило или дори кремообразен руж, като го поставите в центъра на устните за завършване на хало ефекта.

Резултатът са устни, които изглеждат естествено по-пълни и меки, без да са прекалено очертани.

А какво още ще бъде модерно през 2026 - вижте във видеото:

