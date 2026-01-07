Светът полудя по очертанията за устни през 2025, а през 2026 ще експериментираме с нови визии. Според световноизвестни гримьори, добре очертаните с молив устни излизат от мода, а на тяхно място идват пухкавите и естествени устни. Наричат се Halo lip и превземат модния свят на пълни обороти. 

Какво е Halo Lip?

Това е концепцията за естествените, пухкави устни. Свежи, натурални и без плътни моливи - целта тук е да постигнем максимално изчистена визия на устните, като само леко подчертаем естествената им форма с подходящите продукти. 

 

По-плътни устни без филъри? Възможно е, с помощта на един лесен трик

Как да постигнете този ефект? 

Меките, дифузни устни отново са актуални и придават по-пухкав и плътен вид, но по най-натуралния начин.

Необходими продукти:

  • Матиран крем-бронзър.
  • Пухкава четка за молив.
  • Контурен молив за устни.

Стъпки:

  • Нанесете малко крем-бронзър върху четката и го разнесете по периметъра на устните, създавайки лек бронзов "ореол".
  • Вместо да очертавате естествената линия на устните, нанесете продукта върху пухкавата част, която има обем. 
  • След това се нанася контурният молив, леко вътре в бронзовия ореол за създаване на дълбочина и се разнася отново с пухкавата четка.
  • Финалният щрих е цветът – можете да използвате друг молив, червило или дори кремообразен руж, като го поставите в центъра на устните за завършване на хало ефекта.

Резултатът са устни, които изглеждат естествено по-пълни и меки, без да са прекалено очертани.

А какво още ще бъде модерно през 2026 - вижте във видеото:

