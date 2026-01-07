Светът полудя по очертанията за устни през 2025, а през 2026 ще експериментираме с нови визии. Според световноизвестни гримьори, добре очертаните с молив устни излизат от мода, а на тяхно място идват пухкавите и естествени устни. Наричат се Halo lip и превземат модния свят на пълни обороти.
Какво е Halo Lip?
Това е концепцията за естествените, пухкави устни. Свежи, натурални и без плътни моливи - целта тук е да постигнем максимално изчистена визия на устните, като само леко подчертаем естествената им форма с подходящите продукти.
Как да постигнете този ефект?
Меките, дифузни устни отново са актуални и придават по-пухкав и плътен вид, но по най-натуралния начин.
Необходими продукти:
- Матиран крем-бронзър.
- Пухкава четка за молив.
- Контурен молив за устни.
Стъпки:
- Нанесете малко крем-бронзър върху четката и го разнесете по периметъра на устните, създавайки лек бронзов "ореол".
- Вместо да очертавате естествената линия на устните, нанесете продукта върху пухкавата част, която има обем.
- След това се нанася контурният молив, леко вътре в бронзовия ореол за създаване на дълбочина и се разнася отново с пухкавата четка.
- Финалният щрих е цветът – можете да използвате друг молив, червило или дори кремообразен руж, като го поставите в центъра на устните за завършване на хало ефекта.
Резултатът са устни, които изглеждат естествено по-пълни и меки, без да са прекалено очертани.
А какво още ще бъде модерно през 2026 - вижте във видеото:
