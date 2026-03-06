Бордо може и да не е първият цвят, за който се сещаме, когато мислим за пролетно облекло, но е факт, че ще бъде цвят номер 1 за 2026 година. Традиционно сезонът се свързва с пастелни нюанси, чисто бяло и свежи ярки цветове. Но новата хит тенденция в модния свят преобръща разбиранията ни и ни предизвиква да експерементираме.

Отдавна стилистите използват т.нар. „поп акцент“ в червено като лесен начин да добавят характер към една визия. Бордото обаче изглежда по-богато и често по-лесно за носене. След като се открои като една от водещите тенденции през есента и зимата, този цвят плавно пренася своята популярност и в пролетния сезон. Наред с яркочервените нюанси, дълбоките винени тонове - като каберне, мерло и тъмна слива – могат да внесат топлина и дълбочина в пролетно-лятната гардеробна селекция.

Бордото като акцент в аксесоарите

За онези, които все още не са готови да заложат на изцяло бордо визия, най-лесният начин да включат цвета в стила си е чрез аксесоар. Чанта в марсала или виненочервен нюанс е отлична отправна точка – особено като се има предвид, че редица дизайнери заложиха на подобна цветова палитра в колекциите пролет/лято 2026.

По модните подиуми класическите модели чанти получиха нов живот благодарение на наситени винени тонове. При Chanel емблематичните кодове на марката бяха интерпретирани в гланцирани нюанси на черна череша и гранат – от клъчове до класически капитонирани модели. В същото време Miu Miu представи изключително желана bowling чанта от мека зърнеста кожа, комбинирана с поло блуза и изумрудена A-line пола – доказателство, че бордото се съчетава отлично както с неутрални, така и с по-ярки цветове.

Как да носите този цвят правилно

Извън подиумите, модните редактори, инфлуенсъри и гости на ревютата показаха колко универсален може да бъде този цвят. Някои използват бордо като стратегически цветен акцент – например чанта през рамо, която контрастира на костюм в неутрални тонове или на класически бежов тренчкот. Други залагат на по-смел подход и изграждат цялостна визия в винени нюанси – от връхната дреха до аксесоарите.

Чанта в бордо за всеки стил

Независимо дали стилът ви е минималистичен, почти сигурно ще откриете бордо чанта, която да пасва на гардероба ви. Възможностите варират от:

меки и просторни tote чанти за ежедневието.

структурирани модели с къси дръжки за офиса.

елегантни клъчове за вечерни поводи.

