Предстои лунно затъмнение в знака Дева на 3 март 2026 г. За разлика от обичайните пълнолуния, които заливат небето със светлина, затъмнението хвърля сянка, която ни кара да се вгледаме в онова, което досега е оставало на заден план. Какво е важно да знаем?

Пълнолунието е регулярна фаза, която се случва всеки месец, когато виждаме изцяло осветената страна на Луната, докато лунното затъмнение е рядко астрономическо събитие, възможно единствено по време на тази фаза. При обикновеното пълнолуние трите небесни тела не са в идеална линия и Луната свети ярко, докато при затъмнението Слънцето, Земята и Луната се подреждат в перфектна права и сянката на нашата планета покрива лунния диск, правейки го тъмен или червеникав. Така на 3 март 2026 г. ще станем свидетели на това специфично съвпадение, при което типичната месечна фаза се превръща в зрелищно явление, тъй като всяко лунно затъмнение е пълнолуние по своята същност, но далеч не всяко пълнолуние успява да попадне в сянката на Земята.

Какво носи енергията на Девата?

Затъмнението в Дева е прецизно, земно и практично. Този знак ни призовава към „ремонт“ на системите в нашия живот – от здравето и ежедневните рутини до работните процеси. Вместо гръмки жестове, Девата изисква методични усилия, внимание към детайла и подобряване на ефективността. Сега е моментът да разберем къде нещата са станали неефективни и да ги поправиме с търпение, съобщава Table Magazine.

Снимка: Ройтерс

Юпитер като спасителен пояс

Една от най-хубавите новини в астрологичната карта за това затъмнение е силното влияние на Юпитер. Докато затъмненията често разклащат познатите ни модели, Юпитер действа като стабилизатор. Той ни предлага по-широк поглед върху нещата и ни напомня, че решението не винаги е в безкрайното реорганизиране на тясното пространство, а в добавянето на нови възможности и опит.

Марс в Риби: Сила чрез емпатия

От началото на март Марс навлиза в Риби, където неговата директна енергия се размива. Вместо открити конфликти, ще усещаме подтици, водени от интуиция и емоция. До средата на април Марс ще бъде по-скоро „хирург“, отколкото „войник“ – ще ни дава смелост да режем само там, където е възможна поправка и изцеление.

Какво да очаква всеки зодиакален знак на 3 март?

Снимка: iStock

Овен

Енергията ви тегли навън към приятели и каузи, но не пренебрегвайте здравето си. Малките корекции в диетата и режима ще ви спасят от прегаряне.

Телец

Насочете усилията си към цели, които наистина имат значение за вас, а не само изглеждат престижни. Ключът към успеха сега е сътрудничеството, а не пробиването с глава през стената.

Близнаци

Време е да прегледате как управлявате времето и парите си. Проверете дали усилията, които полагате в работата, получават съответното възнаграждение и стабилност.

Рак

Оставете любопитството да ви води. Ученето, кратките пътувания и честните разговори в партньорствата ще ви донесат нови прозрения. Говорете просто и ясно.

Лъв

Затъмнението ще разклати споделените ангажименти и финанси. Бъдете честни за границите и очакванията си. Ако пестите за голяма цел – сега е моментът да проявите воля.

Дева

Обърнете внимание колко от себе си давате в най-близките си връзки. Вашите нужди също заслужават пространство. Не се страхувайте да заявите какво чувствате, дори да е неудобно.

Везни

Работата изисква постоянство, но това не означава, че трябва да е скучно. Намерете начин да балансирате отговорностите с удоволствията. Ситуацията ще се подобрява с всяка следваща седмица.

Скорпион

Инвестирайте време в дома и семейните отношения. Изглаждането на битовите напрежения ще освободи място за творчество и любов. Гледайте напред с перспектива.

Стрелец

Затъмнението насочва вниманието към пресечната точка между личните дългове (финансови или емоционални) и публичните ви роли. Търсете прозрачност и стабилност в основите си.

Козирог

Партньорствата ще бъдат вашето огледало. Ученето и новите идеи ще тестват вашите вярвания. Не бягайте от дългосрочните ангажименти заради временни прищявки.

Водолей

Забавете темпото. Проверете дали времето и усилията ви съответстват на вашите ценности. Физическата активност ще ви помогне да се справите с натрупаното напрежение.

Риби

Обърнете внимание на това как се представяте пред света. Ако нещо като творчество или връзка е важно за вас, дайте му форма и постоянство. Не оставяйте нещата просто да се случват от само себе си.

