Ladyzone.bg и Младежки театър "Николай Бинев" стартират нов, съвместен проект - видео подкаст "На сцената". В него ще ви срещаме с едни от най-известните и обичани актьори в България. Младежки театър „Николай Бинев” е държавен репертоарен театър, който представя на своите сцени не само класически и съвременни български и чуждоезични пиеси, но и спектакли, насочени към детска и младежка аудитория. А само в един топъл разговор човек може да надникне в личния свят на известните и през думите да се докосне до душата им.

Първият епизод на подкаста на Младежки театър „Николай Бинев“ постави силно начало – с гост, който няма нужда от представяне. Актьор, фотограф, човек на крайностите и тишината – Владимир Карамазов говори откровено за сцената като дом, за егото, за страха от внезапната промяна и за това защо днес свободата е по-важна от успеха. Автор и водещ е Ванеса Гуджова.

Ролята, която го променя

Една роля най-много въздейства на Владо Карамазов като човек и го променя - в "Танцът Делхи" на Галин Стоев. В България представлението е посрещнато със смесени чувства, във Франция прави изключителен фурор. "Това представление беше сериозна хапка за България!" - споделя Карамазов.

Майка му и баща му също отиват да го гледат тогава, а по-късно споделят, че не са разбрали и минута от него. Още една майка има изключително важна роля за самата пиеса. Текстът е написан след трагична загуба в живота на автора и задава въпроси за смисъла, болката и приемането. Иван Верипаев пише пиеста, след като майка му загива в катастрофа и той вижда на парчета в моргата. Тогава изпада в много сериозна депресия, затваря се, не говори с никого и само пише.

"Там имаше неща, които му успокоиха мен като човек. Например, това никога няма да го забравя и до ден-днешен ми е в главата, че нещата са такива, каквито са. И ти трябва просто да ги приемеш и да свикнеш с тях, а не да се опитваш да ги промениш. Защото ако се опитаме да ги променяме, до никъде няма да стигнем. И това означава да се вкараш в нещо, което ще започне да те потиска, че ти не можеш да го измениш, защото светът е такъв. Трябва най-простичкото нещо да си кажеш - това е такова и да го приемаш такова, каквото е!"

Владо Карамазов като фотограф - ловец на различни съдби

Фотографията, която е другата му голяма страст, често го води в далечни кътчета на България, а и извън страната. Един от фотографските му проекти носи необичайното име „Пеперуди“. Карамазов обикаля България с колата си и търси лица, които чупят клишето. Хора от малки села, странни, свободни, лишени от суета.

Днес мечтите на карамазов са свързани основно с фотографията. Предстои издаването на книга с престижно британско издателство – проект, който ще бъде разпространяван международно.

Страхът от внезапната промяна

Зад увереността на почти всеки човек стоят и много страхове. Най-големият страх на Владо Карамазов е този от неочакваната промяна. Това е онзи момент, в който „всичко е наред“, а минута по-късно животът се преобръща. И може би точно затова той се учи да забелязва необикновеното в обикновеното. Това прави и в трите дни, в които просто се е мотаел из селата край Лом. Свободата да караш кола. Да си жив. Да срещаш хора.

Понякога това е напълно достатъчно!

Гледайте повече в подкаста на Младежки театър "Николай Бинев".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER