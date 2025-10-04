Популярният актьор, фотограф и водещ на завладяващото шоу „Traitors: Игра на предатели“ Владо Карамазов е гост в предаването „Тази събота и неделя“.

Той е в студиото, за да разкаже всичко ново, което се случва около него. Започва с юбилейното представление на постановката „Идеалният мъж“, която вече 200 пъти се играе на сцената на Народния театър. „Рядко се случва подобно нещо в България. Затова съм много щастлив“, споделя Владо. „Никога няма да забравя първото представление през 2007 г. – имаше много еуфория и аплодисменти. Още повече, че то съвпадна с кастинга на „Сървайвър.“

И разказва колко важна за него е ролята в „Идеалния мъж“. „Много актьори участваха в това представление, някои от които вече дори не живи. Всъщност с годините съставът много се промени, единствените, които останахме от самото начало, сме четирима души, в главните роли.“

Колкото до причината за дълголетието на постановката и нестихващия интерес към нея, според Владо може да се обясни с името на Оскар Уайлд. „На Балканите хората доста харесват този английски автор. Може би защото е доста далечен от нас, а същевременно разбираме хумора му. А и темата на „Идеалния мъж“ е много актуална за нашето съвремие.“

И бърза да добави, че според него „идеален мъж“ няма. „Дори идеална жена няма. Всеки е със своята тайна, със своите прегрешения. Никога не може да знаеш какво се крие зад един човек“, категоричен е актьорът.

Дали има обаче „идеални предатели“? Владо споделя, че всички около него гледат „Traitors: Игра на предатели“ и живо се интересуват от нещата, които се случват в предаването. „Шоуто представя по невероятен начин балканската личност. Точно заради това се стигна и до момент, в който не знаехме как да продължим – дори имаше извънредно допитване до собствениците на формата, за да се намери решение. И като цяло изненадващо е как се развива играта“, допълва още Владо.

Защо актьорът казва, че не трябва предателите в „Traitors: Игра на предатели“ да се приемат и в живота като такива и защо споделя, че напрежение, през което преминават участниците, е наистина огромно – вижте видеото.

