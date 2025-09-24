The Traitors - форматът, покорил милиони зрители в десетки страни по света, започна първия си сезон в България в ефира на bTV.

Завладяващото предаване, превърнало се в тотален хит през последните четири години, стартира у нас тази есен под името „Traitors: Игра на предатели“ с водещ Владимир Карамазов. Но каква е историята на тв формата и какви награди печели през годините?

В коя държава е създаден Traitors?

Форматът е създаден от IDTV (компания на All3Media) в Нидерландия под името De Verraders и е разработен заедно от IDTV и POSVIDEO в сътрудничество с RTL Creative Unit. Форматът на The Traitors е доразвит с RTL Creative Unit и първоначално е продуциран от IDTV за RTL4. All3Media International е глобален партньор на The Traitors и се занимава с продажбите на формата и записите по целия свят.

Кога е премиерата на "Traitors"?

Премиерата на телевизионното предаване „De Verraders“ (от нидерландски „Предателите“), излъчвано по RTL 4, е през 2021 г. Форматът на предаването, създадено от Marc Pos и Jasper Hoogendoorn, е подобен на играта „Мафия“ (още известна като Werewolf), а водещ на предаването е Тийл Беканд. Действието в първия и втория сезон се развива в и около замъка Еренщайн в Керкраде, Холандия. Третият, четвъртият и петият сезон обаче са заснети във Франция.

В кои страни по света е реализиран форматът "Traitors"?

Първият епизод от първи сезон е излъчен на 13 март 2021 г. От старта си в Нидерландия по RTL 4 през 2021 г. форматът е реализиран в над 30 страни по света и получава редица тв сезони.

Водещ на Traitors в САЩ, който е базиран на холандския формат „De Verraders“, е шотландският актьор Алън Къминг. Първият сезон стартира в стрийминг платформата Peacock на 12 януари 2023 г. През февруари 2023 г. американската версия получава втори сезон, като първите епизоди са пуснати на 12 януари 2024 г.

През февруари 2024 г. шоуто е подновено за трети сезон. През август 2024 г. шоуто е подновено за още два сезона, като е до сезон 5. През август 2025 г. е обявен нов сезон, който ще се излъчва по NBC – отново с водещ Алън Къминг.

В американската версия на формата действие се развива в и около замъка Ардрос в Шотландия. Американското риалити е базирано на британския си еквивалент, като и двете са продуцирани от Studio Lambert (част от All3Media) - съответно за BBC и Peacock. Те споделят едно и също място, реквизит и мисии, като основната разлика са водещите на продукциите.

В Австралия форматът става достъпен в стрийминг платформата 10 Play през март 2023 г., като допълнение към австралийската версия, излъчвана от Network 10.

В Канада предаването е достъпно в платформата стрийминг Crave. Канадската версия на формата започва на 2 октомври 2023 г. по CTV.

Освен в България, в момента форматът се излъчва в Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция и Норвегия.

Печелил ли е форматът „Игра на предатели“ награди - и какви?

„The Traitors“ е многократно награждаван формат. Нидерландската версия „De Verraders“ получава наградата Rose d'Or („Златна роза“) за най-добро риалити и фактологично забавление.

Впоследствие „The Traitors“ е обявен и за формат на годината на K7 Media през 2024 г., като е отличен и с Международната награда за формат на C21 за най-добър водещ на телевизионен формат.

Американската версия за стрийминг платформата Peacock на NBC Universal е многократно награждавана с „Еми“.

В две поредни години - през 2024 и 2025 г. - форматът печели по четири награди Critics Choice Real TV Awards в няколко категории, включително Best Competition Series, Best Ensemble Cast и Best Show Host.

Съответно вверсията на BBC One във Великобритания е носител на награда БАФТА през 2023 г. - в категориите „Best Reality and Constructed Factual“ и “Best Entertainment Performance”.

На MIPCOM’s International Format Awards във френския град Кан Studio Lambert, което продуцира британската версия на Traitors, печели награда Best Returning Format.

