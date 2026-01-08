Протезите на Пиърс Броснан бяха толкова реалистични в последния му хит „Giant“, че колегите му не осъзнаха, че работят с легендата от франчайза за Джеймс Бонд. Артистичната трансформация на актьора успя да изненада и феновете му.
72-годишният актьор участва в биографичния филм за бокса, който разказва бурната история на кариерата на „Принцът“ Насим Хамед, докато той покорява рингове във Великобритания и постига слава в Америка. Пиърс играе ирландеца Брендън Ингъл, треньор и мениджър на боксьора, който почина през 2018 г. Амир Ел-Масри от „Короната“ пък е в ролята на известния британски спортист.
Звездата е прекарвал часове на гримьорския стол, докато му слагат плешива шапка и изкуствен нос, за да го накарат да изглежда по-възрастен и по-скоро като емблематичната спортна фигура. Трансформацията е толкова голяма, че дори неговите колеги трудно са го разпознали, когато се появили за първи път на снимачната площадка.
Оливия Бароуклоу, която играе журналистката Вики Куин във филма, каза пред Hello!: „Много от сцените ми са с него, когато носи всички тези протези, за да изглежда по-възрастен. Снимахме края на филма преди началото и той наистина не приличаше на себе си.“
Тя продължи: „Отидох и си помислих: „О, Боже, това е Пиърс Броснан!“ Беше сюрреалистичен момент, но той е наистина мил и е страхотно да се работи с него.“
Ментор на изгряващи звезди
Докато Пиърс позираше за снимки, останалата част от актьорския състав на „Giant“ възторжено се възхищаваше на неговата природа и окуражаващо отношение на снимачната площадка. От най-младата изгряваща звезда до опитните актьори, не беше казана нито една лоша дума за звездата.
Спирайки за разговор, Ариан Ник, който изигра бойния брат на боксьора Риат Хамед, разкри как е подхождал към напрегнатите си сцени с Пиърс. Двамата са се сблъсквали многократно на екрана, тъй като индивидуалните им взаимоотношения с Наз са създавали конфликти между тях.
Той каза пред изданието: „Обичам да импровизирам на снимачната площадка, затова обсъдих с него импровизацията преди и след сцената и той просто ме разбираше. Беше толкова успокояващ, окуражаваше ме през цялото време, беше наистина впечатлен от работата, която вършех - и за мен да получа това от някой като него беше умопомрачително. Той е истински джентълмен и да работя с него, да му крещя и да му се смея, да му се подигравам и да го гъделичкам във филма, метафорично казано, а не физически, беше наистина сюрреалистично!“
Братята Гайт и Али Салех дадоха силен старт на актьорската си кариера. Прекарвайки много време в компанията на Пиърс, те споделиха приятен момент зад кулисите и разкриха какво е било всъщност да работят с него.
„Той ни вдъхновяваше, мотивираше ни, беше като наш ръководител. Беше чест да работя с него и той винаги ни окуражаваше и ни даваше съвети. Беше удоволствие да работя с него и се надявам, че ще го направим отново“, обясниха те.
Те продължиха: „Зад кулисите, когато просто разговаряш с истинския Пиърс, опознаваш го, това са едни от любимите ни моменти. Спомням си, че бяхме пред караваната и той просто ни разказваше хубава, вдъхновяваща история. Разходихме се и той започна да ни разказва история - беше много забавно!“
Припомнете си гостуването на Пиърс Броснан в София тук:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK
Последвайте ladyzone.bg във VIBER