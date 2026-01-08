Протезите на Пиърс Броснан бяха толкова реалистични в последния му хит „Giant“, че колегите му не осъзнаха, че работят с легендата от франчайза за Джеймс Бонд. Артистичната трансформация на актьора успя да изненада и феновете му.

72-годишният актьор участва в биографичния филм за бокса, който разказва бурната история на кариерата на „Принцът“ Насим Хамед, докато той покорява рингове във Великобритания и постига слава в Америка. Пиърс играе ирландеца Брендън Ингъл, треньор и мениджър на боксьора, който почина през 2018 г. Амир Ел-Масри от „Короната“ пък е в ролята на известния британски спортист.

Звездата е прекарвал часове на гримьорския стол, докато му слагат плешива шапка и изкуствен нос, за да го накарат да изглежда по-възрастен и по-скоро като емблематичната спортна фигура. Трансформацията е толкова голяма, че дори неговите колеги трудно са го разпознали, когато се появили за първи път на снимачната площадка.

Снимка: https://www.instagram.com

Оливия Бароуклоу, която играе журналистката Вики Куин във филма, каза пред Hello!: „Много от сцените ми са с него, когато носи всички тези протези, за да изглежда по-възрастен. Снимахме края на филма преди началото и той наистина не приличаше на себе си.“

Тя продължи: „Отидох и си помислих: „О, Боже, това е Пиърс Броснан!“ Беше сюрреалистичен момент, но той е наистина мил и е страхотно да се работи с него.“

Ментор на изгряващи звезди

Докато Пиърс позираше за снимки, останалата част от актьорския състав на „Giant“ възторжено се възхищаваше на неговата природа и окуражаващо отношение на снимачната площадка. От най-младата изгряваща звезда до опитните актьори, не беше казана нито една лоша дума за звездата.

Спирайки за разговор, Ариан Ник, който изигра бойния брат на боксьора Риат Хамед, разкри как е подхождал към напрегнатите си сцени с Пиърс. Двамата са се сблъсквали многократно на екрана, тъй като индивидуалните им взаимоотношения с Наз са създавали конфликти между тях.

Снимка: Getty Images

Той каза пред изданието: „Обичам да импровизирам на снимачната площадка, затова обсъдих с него импровизацията преди и след сцената и той просто ме разбираше. Беше толкова успокояващ, окуражаваше ме през цялото време, беше наистина впечатлен от работата, която вършех - и за мен да получа това от някой като него беше умопомрачително. Той е истински джентълмен и да работя с него, да му крещя и да му се смея, да му се подигравам и да го гъделичкам във филма, метафорично казано, а не физически, беше наистина сюрреалистично!“

Братята Гайт и Али Салех дадоха силен старт на актьорската си кариера. Прекарвайки много време в компанията на Пиърс, те споделиха приятен момент зад кулисите и разкриха какво е било всъщност да работят с него.

„Той ни вдъхновяваше, мотивираше ни, беше като наш ръководител. Беше чест да работя с него и той винаги ни окуражаваше и ни даваше съвети. Беше удоволствие да работя с него и се надявам, че ще го направим отново“, обясниха те.

Те продължиха: „Зад кулисите, когато просто разговаряш с истинския Пиърс, опознаваш го, това са едни от любимите ни моменти. Спомням си, че бяхме пред караваната и той просто ни разказваше хубава, вдъхновяваща история. Разходихме се и той започна да ни разказва история - беше много забавно!“

