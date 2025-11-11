Пиърс Броснан доказа, че семейството винаги остава на първо място, независимо от изминалото време и натрупаните трудни моменти. 72-годишният актьор направи голяма стъпка към помирението, като се събра отново с 52-годишния си син Кристофър след раздяла близо две десетилетия.

Пиърс Броснан

Снимка: Getty Images

Актьорът се събра със сина си Кристофър, с когото спряха да общуват през 2005 г.

Отчуждението им беше породено от тежката зависимост на Кристофър от наркотици.

Броснан има общо пет деца.

Първа среща след 20 години

Историческото събиране се развива в Лондон. Пиърс Броснан и Кристофър са вечеряли в известния ресторант „Дориан“ в квартал Нотинг Хил, придружени от друг от синовете на Броснан – 28-годишния Дилън, сочи The New York Post.

Снимки показват усмихнатия Пиърс Броснан, облечен в черно яке и дънки, на излизане от заведението. Това е първият път от години, в който той е видян публично с Кристофър.

„И двамата изглеждаха щастливи и спокойни“, казва източник пред Mirror.

Проблемите между Пиърс и Кристофър са добре документирани в социалните мрежи и медиите. Но изглежда, че двамата са успели да ги оставят зад гърба си.

Драмата, която успя да раздели баща и син

Отчуждението между баща и син датира от 2005 г., когато Пиърс Броснан публично обяви, че е „отрязал Кристофър“ заради тежката му зависимост от наркотици.

През същата година актьорът даде болезнено откровено интервю за Playboy, в което сподели, че е бил принуден да го остави да се справя сам с живота.

Кристофър е осиновения син на Пиърс. Той и сестра му Шарлот са биологични деца на първата съпруга на актьора – Касандра Харис, от неин предишен брак. Пиърс ги осиновява след смъртта на баща им. За съжаление, Касандра и Шарлот по-късно умират от рак на яйчниците.

Помирението започва в социалните мрежи

Първият публичен знак, че отношенията между Броснан и Кристофър са се подобрили, идва през 2022 г. По повод Деня на бащата, актьорът включи Кристофър в емоционална публикация в Instagram, където изброява всичките си синове.

„Моята любов завинаги към вас, скъпи синове, Парис, Дилън, Шон и Кристофър, благодаря ви дълбоко за любовта в този Ден на бащата“, написа Броснан, показвайки, че най-големият му син отново е част от семейството.

Семейството на Пиърс Броснан

Снимка: Getty Images

Първата съпруга на Пиърс Броснан.

Той е баща на пет деца от два брака, като две от тях са осиновени. От първия си брак с Касандра Харис той има осиновените Кристофър и покойната Шарлот, както и биологичния Шон, който е роден през 1983 г.

От настоящия си брак с Кийли Шей Смит актьорът има още двама биологични сина – Дилън, който е роден през 1997 г. и Парис, който е роден през 2001 г.

Снимка: Getty Images

Втората съпруга на актьора.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK