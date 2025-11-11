Пиърс Броснан доказа, че семейството винаги остава на първо място, независимо от изминалото време и натрупаните трудни моменти. 72-годишният актьор направи голяма стъпка към помирението, като се събра отново с 52-годишния си син Кристофър след раздяла близо две десетилетия.
Първа среща след 20 години
Историческото събиране се развива в Лондон. Пиърс Броснан и Кристофър са вечеряли в известния ресторант „Дориан“ в квартал Нотинг Хил, придружени от друг от синовете на Броснан – 28-годишния Дилън, сочи The New York Post.
Снимки показват усмихнатия Пиърс Броснан, облечен в черно яке и дънки, на излизане от заведението. Това е първият път от години, в който той е видян публично с Кристофър.
„И двамата изглеждаха щастливи и спокойни“, казва източник пред Mirror.
Проблемите между Пиърс и Кристофър са добре документирани в социалните мрежи и медиите. Но изглежда, че двамата са успели да ги оставят зад гърба си.
Драмата, която успя да раздели баща и син
Отчуждението между баща и син датира от 2005 г., когато Пиърс Броснан публично обяви, че е „отрязал Кристофър“ заради тежката му зависимост от наркотици.
През същата година актьорът даде болезнено откровено интервю за Playboy, в което сподели, че е бил принуден да го остави да се справя сам с живота.
Кристофър е осиновения син на Пиърс. Той и сестра му Шарлот са биологични деца на първата съпруга на актьора – Касандра Харис, от неин предишен брак. Пиърс ги осиновява след смъртта на баща им. За съжаление, Касандра и Шарлот по-късно умират от рак на яйчниците.
Помирението започва в социалните мрежи
Първият публичен знак, че отношенията между Броснан и Кристофър са се подобрили, идва през 2022 г. По повод Деня на бащата, актьорът включи Кристофър в емоционална публикация в Instagram, където изброява всичките си синове.
„Моята любов завинаги към вас, скъпи синове, Парис, Дилън, Шон и Кристофър, благодаря ви дълбоко за любовта в този Ден на бащата“, написа Броснан, показвайки, че най-големият му син отново е част от семейството.
Семейството на Пиърс Броснан
Първата съпруга на Пиърс Броснан.
Той е баща на пет деца от два брака, като две от тях са осиновени. От първия си брак с Касандра Харис той има осиновените Кристофър и покойната Шарлот, както и биологичния Шон, който е роден през 1983 г.
От настоящия си брак с Кийли Шей Смит актьорът има още двама биологични сина – Дилън, който е роден през 1997 г. и Парис, който е роден през 2001 г.
Втората съпруга на актьора.
