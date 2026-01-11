Съществува широко разпространена схващане, че през зимата не е нужно да перем чаршафите си толкова често. И може би има „логично“ обяснение, което стои зад тази идея - по-студеното време предполага по-малко нощно изпотяване и съответно по-малка нужда от често пране.

Според специалистите в бранша обаче това твърдение е напълно погрешно. Ето какво споделят те.

Колко често да перем чаршафите през зимата

Истината е една и категорична – нужно е да перем чаршафите си също толкова често през зимата, колкото и през останалата част от годината - на всеки една до две седмици. Дори да се потят по-малко, хората отделят мъртви кожни клетки с една и съща честота през цялата година.

Дори нещо повече - заради продължителното време, прекарано на закрито със затворени прозорци, спалното ни бельо вероятно задържа дори повече телесни мазнини и кожни клетки в сравнение с други сезони.

Затворените пространства са истинска „арена“ за алергени и дразнители, особено акари и пърхот. Освен това през по-студените месеци хората често прекарват и повече време в леглото.

Как да перем чаршафите

Подходящ препарат

Един от най-големите проблеми през зимата е сухата кожа, която лесно се раздразва – повече от обичайното. Затова е препоръчително да избягваме препарати с оцветители, синтетични аромати или агресивни химикали. Можете дори да обмислим хипоалергенен препарат, за да сведете до минимум проблемите с кожата и алергените.

Правилна температура на водата

Ако използваме висококачествен препарат, хладка или топла вода обикновено е достатъчна. В противен случай експертите препоръчват да половината от количеството препарат, което смятате за нужно да комбинираме с гореща вода - около 54°C, за да се унищожат бактериите и акарите.

Силата на оцета

Добавянето на бял оцет към цикъла на изплакване ще помогне за намаляване на раздразненията на кожата, предизвикани от остатъци от препарат. Той премахва натрупванията от препарат по-добре от омекотителя и не оставя онзи восъчен слой, който задържа мазнини.

Допълнителни съвети за пране на чаршафи

Винаги проверяваме етикета за поддръжка на чаршафите и останалото спално бельо, за да използваме правилните методи за пране и сушене.

за поддръжка на чаршафите и останалото спално бельо, за да използваме правилните методи за пране и сушене. Добре е да избягваме употребата на белина , тъй като тя може да раздразни кожата и да повреди чаршафите.

, тъй като тя може да раздразни кожата и да повреди чаршафите. За предпочитане е да пропуснем сушилнята и да сушим на въздух – особено в студен, слънчев ден.

– особено в студен, слънчев ден. Може да се използва дори парочистачка след пране или между две пранета за премахване на гънки, повърхностна мръсотия и бактерии.

