Вероятно всяка домакиня знае, че, когато се перат, дрехите трябва да се обърнат наопаки. Но дали повечето от нас са наясно защо е нужно това?

Оказва се, че в тази проста стъпка има редица ползи от това. Успоредно с това обаче този навик обаче е свързан с недостатъци. И за да ни избавят от недоумение, на помощ идват специалистите, които споделят своите виждания защо трябва (и кога не трябва) да перем дрехите с обърната наопаки страна.

Защо да перем дрехите с обърната наопаки страна

Обръщането на дрехите с вътрешната страна навън преди пране помага за защита на цветовете от избледняване.

Предотвратява и увреждане на дрехи от деликатни тъкани, които могат да се повредят при допир и триене с панталони или джинси – които имат ципове, копчета и други тежки материали.

Това е и начин да се защитят щампите и бродериите по дрехите

И не на последно място по този начин се осигурява по-добро почистване на вътрешната страна на дрехите - чрез премахване на петна от пот, телесни масла и кожни клетки.

Снимка: iStock

Дрехи, които задължително се перат наопаки

Джинси

Спортни облекла

Памучни ризи и тениски

С ярки цветове

С тъмни цветове

Деликатни материи

Дрехи, които не трябва да се перат наопаки

Като всяко правило и тук има изключения – и има дрехи и случаи, които изискват друг подход. Ако дрехите имат упорити петна – например от храна и напитки, ще трябва първо да ги третираме и перем с лицевата страна навън. Това помага за възможно най-доброто отстраняване на петната.

Тук най-често се включват:

Дрехи за бебета и малки деца

Дрехи, използвани за работа в градината или ремонтни дейности

Спортни дрехи, които се замърсяват на терена – като футболни екипи

Във видеото - как да вдъхнем нов живот на старите дрехи чрез хитри техники:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK