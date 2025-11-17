Палта са едни от най-деликатните и скъпи дрехи в гардероба ни. Вълната и кашмирът изискват специални грижи, а сушенето е ключов момент, за да изглеждат любимите ни връхни дрехи отново като току-що купени от магазина. Добрата новина е, че много палта могат да бъдат освежени и изпрани в домашни условия, стига да знаем как.

Проверете етикета

Преди да изперете каквато и да е дреха в пералня или на ръка, трябва да погледнете етикета. Ако на него пише „Dry Clean Only“, това означава, че материята трябва да бъде третирана само на химическо чистене. В противен случай рискувате:

да се свие

да се деформира

да промени текстура или цвят

Най-претенциозните материали за пране е кашмирът. Ако материята е полиестер, памук или вълна с указание за ръчно пране – отново трябва да бъдете много внимателни.

Какво да направите преди прането

Преди да намокрите цялото палто, третирайте петната локално (ако има такива). Важно при деликатните материи е да не търкате и да не натискате силно. За мазни петна – поръсете с бебешка пудра или сода, оставете за 15 минути и изчеткайте внимателно с подходяща четка. Виното и кафето ще излязат с напоен тампон с мек перилен препарат. Работете от периферията на петното към центъра, за да не го разширите.

Снимка: iStock

Как да перем палто в домашни условия

Напълнете ваната или голям леген с хладка вода. Добавете малко количество мек перилен препарат за вълна или деликатни тъкани. Накиснете палтото, без да търкате. Оставете така за 15-20 минути, след което изплакнете с чиста, хладка вода, докато препаратът се отмие.

Как да сушим палто правилно

Сушенето е ключов елемент в освежаването на зимните връхни дрехи, защото могат да се деформират, ако не го правите правилно. Затова НЕ е препоръчително да:

Изстисквате силно

Усуквате

Сушите вертикално на закачалка

Вместо това задръжте изправено за 2-3 минути палтото, докато отдели по-голямата част от водата – разбира се, в банята над сифона или във ваната. Поставете дрехата върху голяма кърпа и увийте леко, за да попиете излишната вода. Разстелете върху плоска повърхност и никога не слагайте на закачалка, защото ще се деформира. Сушете далеч от отоплителни тела и слънце.

Снимка: iStock

Някои палта от полиестерни и други смеси могат да се перат машинно в пералнята. Към това също трябва да се подхожда с внимание, като се използва деликатна програма до 30 градуса или такава, предназначена за вълна. Ако искате да сте сигурни, че качествата на материята ще се запазят, сложете в торба за пране или в калъфка, като предварително обърнете дрехата наобратно и закопчаете копчета и ципове. Добре е центрофугата да се настрои на минимални обороти или в перфектния случай – да е без използването на такава.

Как да поддържаме палтото свежо

Между химическото чистене и прането у дома може да поддържате чисти и свежи палтата си, като ги проветрявате често. За запазване на формата им е задължително да ги съхранявате на широки дървени закачалки, за да не се деформират в зоната на раменете.

