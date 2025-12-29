2025 г. се превърна в годината, в която Холивуд се обърна срещу себе си. Скандали, съдебни дела за милиарди долари и публични сривове разкриха система, изградена върху секретност, отмъщение и неконтролирана власт. От случаи на злоупотреба и войни за клевета до борби за авторски права върху изкуствения интелект и политически черни списъци, ето историите, които разтърсиха света.

От червените килими до съдебните зали, 2025 г. доказа, че най-големите истории в индустрията вече не се случват на снимачната площадка, а в съдебни документи. Докато вътрешни лица се обръщат, жертвите говорят, а корпорациите се обръщат срещу собствените си звезди, една истина е неоспорима: развлекателната империя се основава на тайни и тази година много истини излязоха наяве.

Звездните съдебни дела, за които всички говориха през 2025 г.

Шон "Диди" Комбс

Американският рапър и продуцент Шон Комбс, известен като Пъф Деди/ Пи Диди/ Диди, беше изправен пред федерален съд в Ню Йорк през 2025 г. по обвинения в трафик на хора с цел проституция, рекет и други свързани престъпления.

Снимка: Reuters

През лятото съдебните заседатели го признаха невинен по повечето тежки обвинения, но виновен по две по-леки обвинения за транспорт с цел проституция.

На 3 октомври 2025 г. той беше осъден на 50 месеца затвор и глоба от 500 000 щатски долара. Това бе едно от най-широко отразените съдебни дела през годината, което доминираше социалните мрежи.

Блейк Лайвли срещу Джъстин Балдони

Продукцията на романтичната драма "It Ends With Us" изпадна в шок, когато Блейк Лайвли обвини режисьора и свой колега в главна роля Джъстин Балдони в сексуален тормоз. Балдони отвърна с насрещен иск за 400 милиона долара, обвинявайки Лайвли и съпруга ѝ Райън Рейнолдс в клевета и изнудване.

Снимка: Getty Images

Скандалът въвлече Тейлър Суифт, Columbia Pictures и мрежа от PR игри, които направиха враждата им една от най-запомнящите се в историята на Холивуд.

A$AP Rocky

Рапърът A$AP Rocky (истинско име Раким Мейърс) беше изправен пред съд по обвинения, свързани с напрежение и стрелба с полуавтоматично оръжие срещу негов приятел по време на спор през 2021 г. в Холивуд. В средата на февруари 2025 г. съдебните заседатели в Лос Анджелис го признаха за невинен по всички обвинения, въпреки че ако беше признат за виновен, можеше да му се наложи до 24 години затвор.

Снимка: Getty Images/Instagram

Партньорката му, певицата Риана, присъстваше на процеса с децата им, което привлече допълнително медийно внимание към случая.

Ръсел Бранд

Британският актьор и комик Ръсел Бранд беше обвинен в допълнителни сексуални престъпления, включително изнасилване и сексуален тормоз.

Това разширява вече съществуващи обвинения от по-ранни разследвания, като случаят продължава със съдебни процедури и планирани изслушвания през следващата година.

Disney, Warner Bros. и NBCUniversal срещу AI Company MiniMax

Най-големите холивудски студия съвместно съдят китайската фирма за изкуствен интелект MiniMax, твърдейки, че нейният модел е извличал защитен с авторски права филмов и телевизионен материал, за да генерира синтетични медии.

Това дело е наречено делото, което може да определи бъдещето на изкуствения интелект в развлеченията.

Карди Би

През септември тази година рапърката бе въвлечена в гражданско съдебно дело, заведено от бивша охранителка, която твърдеше, че рапърката я е нападнала физически (ударила ѝ е лицето с нокти и плюла по нея) през 2018 г., докато е посещавала медицински кабинет в Бевърли Хилс.

Снимка: iStock

На 2 септември 2025 г. 12-членно жури в Лос Анджелис реши единодушно, че Карди Би не е виновна и не носи отговорност по иска, като постанови, че твърденията не са доказани. Делото привличаше много внимание в социалните мрежи заради динамичните съдебни изяви и поведението на рапърката в съдебната зала.

След решението Карди Би предупреди, че ще бъде по-агресивна в отстояването на репутацията си срещу "необосновани" съдебни претенции.

Джими Кимъл

През септември 2025 г. шоуто „Jimmy Kimmel Live!“ беше временно спряно от ефир от мрежата ABC в отговор на противоречиви коментари, които Кимъл направи по политически теми (изказвания за убийството на активиста Чарли Кърк). Това не беше съдебно решение, но предизвика широка правна дискусия около свободата на словото и използването на първа поправка в САЩ, както и критики от други коментатори и водещи. Шоуто се върна в ефир след около седмица.

Снимка: Ройтерс

Повече за случая с Джими Кимъл - вижте в следващото видео.

