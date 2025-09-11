На 10 септември светът стана свидетел на жестокото убийство на Чарли Кърк – ярка фигура в консервативната активистка сцена. Животът му бе отнет от стрелец по време на политическо събитие в университет. Семейството му се оказа изправено пред неизмерима загуба: съпругата му се сбогува с партньор, а децата му остават без баща.

31-годишният Чарли Кърк, десен политически коментатор, беше застрелян и убит в университета Utah Valley.

Политическият експерт седеше на емблематичната си маса „Докажи ми, че греша“ като част от турнето си за завръщане в Америка, когато беше смъртоносно прострелян. Видеоклипове, разпространявани в социалните медии, показват как Чарли е прострелян във врата или отстрани на главата си, докато отговаря на въпрос за насилие с огнестрелно оръжие, предават от People.

Президентът Доналд Тръмп обяви новината за смъртта на Чарли в предаването „Truth Social“

Политическият активист, който е съосновател на организацията Turning Point USA през 2012 г., е съпруг и баща на две деца. Той се жени за бившата Мис Аризона САЩ Ерика Францве през май 2021 г. Двойката посреща дъщеря през август 2022 г. и син през май 2024 г.

Ето всичко, което трябва да знаете за съпругата на Чарли Кърк, Ерика Францве Кърк, и двете им деца.

Чарли и Ерика

Чарли се запознал с Ерика през 2018 г. и след това вечерял „много, много дълго“, където „почти веднага“ разбрал, че тя е „тази“, както си спомня във видеоклип на Turning Point USA от 2024 г.

Снимка: https://www.instagram.com

Чарли и Ерика се сгодиха през декември 2020 г. Тя сподели новината, като публикува снимка, на която го прегръща, докато той е на едно коляно. По-малко от година по-късно двойката се ожени в Скотсдейл, Аризона, на 8 май 2021 г.

През февруари 2024 г. Ерика написа в публикация в Instagram, че сватбата е била в много тесен кръг, без шаферки и кумове, а само с най-близките им членове на семейството до тях.

Мис Аризона

Ерика, която често подкрепяше съпруга си на неговите събития, беше коронясана за Мис Аризона САЩ през 2012 г. Тя често споделяше снимки от времето си, когато носеше короната.

Тя е била и баскетболистка в университета Реджис, преди да се прехвърли в Държавния университет на Аризона, където получава степен по политически науки и международни отношения. Ерика продължава да получава магистърска степен и да следва докторска степен в консервативното християнско училище „Либърти“.

Снимка: https://www.instagram.com

Ерика често е работила заедно с Чарли и неговата организация и е участвала в различни събития и интервюта с него. Тя е водеща на подкаста Midweek Rise Up, ръководи програмата за служение BIBLE365 и е основател на линията за религиозно облекло PROCLAIM.

Деца

По време на четиригодишния си брак Ерика и Чарли се радваха на две деца. Те станаха родители с раждането за първи път през 2022 г., когато посрещнаха дъщеря си на 23 август. Те посрещнаха второто си дете, син, през май 2024 г.

Само няколко седмици преди Чарли да почине, той и Ерика отпразнуваха третия рожден ден на дъщеря си.

Снимка: https://www.instagram.com

Въпреки че Чарли беше публична личност, той строго пазеше лицата и имената на децата си далеч от социалните мрежи.

Повече за новият политически сезон - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK