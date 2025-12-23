На 24 декември, в деня на Бъдни вечер, отдаваме почит към паметта на преподобнамъченица Евгения.

Света Евгения била римлянка, дъщеря на знатни родители езичници. Баща й Филип бил назначен за управител на град Александрия и семейството се преселило в Египет.

Евгения се отличавала с добро образование и красота. Родителите й поискали да я омъжат за един знатен и богат младеж. Но Евгения не мечтаела за женитба, нито за бляскаво бъдеще. Защото по време на обучението си тя попаднала на една чудна книга и щом я прочела, настъпил коренен обрат в нейните разбирания и чувства. Книгата съдържала посланията на свети апостол Павел. Неговите текстове пренесли душата й в съвсем друг, нов за нея и чуден християнски свят.

Цялата й душа била запленена от Иисус Христос, за Когото апостол Павел проповядвал. За да се запознае по-добре с това спасително учение, Евгения се сближила с преследваните християни и от тях научила много за Христос и за живота според Неговите заповеди. А понеже не се надявала родителите й да се съгласят тя да живее като християнка, девойката тайно напуснала дома си и постъпила в един манастир в пустинята недалеч от Александрия.

Предала се напълно на подвижнически живот и достигнала нравствено съвършенство. Прочула се с изцерения на болни чрез молитва към Бога, но била наклеветена от една жена и я отвели на съд при управителя, нейния баща. Родителите я разпознали и се зарадвали, че дъщеря им се завърнала жива и здрава.

Скоро управителят Филип с целия си дом, както и много други хора приели Христовата вяра. А когато това станало известно, гонителите на християните убили баща й заради това, че такъв високопоставен служител се отрекъл от езическата вяра и с това насърчил християните.

След това семейството се върнало в Рим, където при скорошно гонение Евгения била заловена и измъчвана, а накрая била обезглавена на самия ден Рождество Христово в 262 г.

На този ден празнуват Алфред, Евгени, Евгений, Генади, Генадий, Първан, Адела, Аделина, Бистра, Благородна, Евгения, Жени, Женя, Жечка, Първана

