Знаете ли защо празникът се нарича „Бъдни“ и какво означава името му в Добруджа или Родопите? Е, ако все пак искате да разберете малко повече за различните наименования на тази свята вечер, прочетете по-надолу в текста.

Бъдни вечер е един от най-светлите празници, изпълнен с мистика и очакване на коледното чудо. Но докато за всички нас 24 декември е навечерието на Рождество Христово, имената, с които го наричат нашите баби, разкриват пъстрата картина на българските традиции.

Защо „Бъдни“ вечер?

Името на празника идва от старобългарската дума за „бъдеще“. Това е вечерта, в която се отправят молитви и наричания за всичко, което предстои – за реколтата, за здравето на децата и за благополучието на дома. То е символ на надеждата, че най-доброто тепърва предстои.

Как наричат Бъдни вечер в различните региони на България?

Всяка област в България добавя свой нюанс към усещането за празника:

Малка Коледа: Така го наричат в Северозападна и Североизточна България. Това име подчертава подготовката за големия празник на следващия ден – Рождество.

Така го наричат в Северозападна и Североизточна България. Това име подчертава подготовката за големия празник на следващия ден – Рождество. Кадена вечеря: В магичните Родопи акцентът пада върху ритуала с прикадяването на трапезата. Тамянът прогонва злите сили и освещава дома за новия цикъл на природата.

В магичните Родопи акцентът пада върху ритуала с прикадяването на трапезата. Тамянът прогонва злите сили и освещава дома за новия цикъл на природата. Суха Коледа: В Добруджа и по поречието на Дунав ще чуете това име. То напомня за строгия пост и „сухата“ трапеза – без никакво масло, месо или млечни продукти.

В Добруджа и по поречието на Дунав ще чуете това име. То напомня за строгия пост и „сухата“ трапеза – без никакво масло, месо или млечни продукти. Света вечер: В Западна България името е най-тържествено, подчертавайки святостта на момента, в който семейството се събира в очакване на Божия син.

Традицията на 24 декември

Независимо как го наричаме, празнуването започва винаги след залез слънце. Това е времето, в което забързаното ежедневие спира, а фокусът пада върху най-важното – сплотеността на семейството около огнището.

А от къде идва думата „Коледа“ за 25 декември прочетете тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK