Ноктите може да изглеждат като най-малкият детайл, но ние, жените, ги гледаме по цял ден и те имат много по-голямо значение, отколкото си мислите. Те са истински аксесоари! Докато разглеждаме модерните цветове за нокти през 2026 г., прогнозата е пълна с освежаващи настроението нюанси, лесни за носене неутрални цветове и някои неочаквани такива, които ще направят маникюра ви да изглежда още по-специален.

Цветовете в маникюра, които ще превземат първите месеци на 2026 г.

Синьо-зелено

Този смел нюанс ще бъде популярен избор за маникюр и особено в комбинация с ефект "котешко око". Това е цвят, който се променя при различната светлина и има хромиран, преливащ се оттенък. Може да се използва с черен подтон или дори с естествен, например бежов.

Снимка: Pinterest

Почти доловимо лилаво

Нежното лилаво и студените тонирани "руж" нюанси са все популярни избори за цветове за маникюр през новата година. Тези нюанси придават фина дълбочина на ноктите и изглеждат много красиво на естествена светлина. Изберете такъв, който има правилния баланс между бледо розово и хладно лавандулово.

"Захарен памук"

Това е блестящ нюанс с розови и лилави нюанси, който ни напомня за любимото меко и сладко лакомство. Някак си се усеща едновременно носталгично и модерно, което е начинът, по който разбирате, че сте намерили победител в трудния избор за цвят на маникюра.

Снимка: Pinterest

"Гол" маникюр

Лаковете за заздравяване на ноктите, известни още като "вашите нокти, но по-добри", са прозрачни нюанси нюд, които имитират естествената нокътна плочка. Тези нюанси мигновено коригират тена, изглаждат текстурата и подобряват външния вид на нокътя само с един пласт.

Кафени нюанси

Кафявите цветове бяха изключително популярни през 2025 г. и ще останат популярни и през следващите месеци. От бледо кремаво сиво-кафяво до наситено еспресо, те са неутрални, но изглеждат по-луксозни и нюансирани в сравнение с черното. Освен това, тяхната универсалност означава, че се съчетават добре с каквото и да носите, и могат лесно да се персонализират според тена на кожата ви.

Снимка: Pinterest

Леден блясък

За готин металически акцент, опитайте лъскав маникюр. Той може да включва нюанси на бяло, синьо и сребристо за многопластов, луксозен ефект, който определено ще привлече вниманието. Тази цветова комбинация имитира леденото време по това време на годината у нас. Можете да създадете тази визия и с ефект "котешко око".

Стридено сиво

Друг неутрален цвят, който се появява на сцената за маникюр, е "стриденото сиво" - студен бежово-сив цвят. Този ​​нюанс се съчетава добре с всички тонове на кожата и може да трансформира плътния цвят на ноктите, когато се използва като топ лак. Може да се носи и самостоятелно за шикозен, семпъл вид. Дамите обичат универсалността, когато става въпрос за тенденции в ноктите, и с този нюанс можете да постигнете различни визии. Той също така допълва всяко облекло.

"Желирани" нюанси

Млечните пастелни нюанси с полупрозрачни завършеци са свежите и закачливи неутрални нюанси, които всеки ще носи на върха на пръстите си през 2026 г. Ноктите ви ще заприличат досущ на желирани бонбони, като можете да експериментирате с лилаво, зелено, оранжево и и цветове с млечни оттенъци.

Снимка: Pinterest

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER