На 10 март 2026 г. Чък Норис, абсолютната легенда на екшън филмите, навърши 86 години. За да отбележи поредната година, актьорът публикува видеоклип в социалните мрежи, в който демонстрира колко е енергичен и бодър за възрастта си, като по този начин потвърждава легендите за своята непобедимост.

Той става световноизвестен през 70-те и 80-те години с бойните си умения и силното си екранно присъствие. Една от най-запомнящите се роли на Норис е в екшъна „Изчезнал, по време на акция“, където играе ветерана от Виетнам Джеймс Брадък, както и в култовия филм „Делта Форс“.

По-младата публика го познава най-вече като тексаския рейнджър Кордел Уокър от хитовия сериал „Уокър, тексаският рейнджър“, който се превръща в една от най-емблематичните му роли и затвърждава статута му на икона в жанра.

„Не остарявам, преминавам на следващото ниво“, написа той в своя Instagram профил, по повод празника си.

Феновете му не направиха изключение и вместо пожелания публикуваха част от най-добрите шеги за Чък Норис:

Чък Норис вдишва CO2 и издишва кислород.

Когато Чък Норис напуснал дома си на 7-годишна възраст, той казал на баща си: „Ти си мъжът в къщата сега.“

Чък Норис е роден в болницата, която е построил с голи ръце.

Чък Норис изгаря мравки с лупа... през нощта.

Чух, че Чък Норис е починал преди 10 години. Но Смъртта се е страхувала твърде много да му каже.

Чух, че Чък Норис може да спечели игра на Connect 4 с 3 хода.

Чух, че Чък Норис веднъж погледнал в Бездната. И Бездната отместила поглед.

Чух, че няма път, наречен Чък Норис. Защото никой не стъпва върху Чък Норис.

Чък Норис има килим от меча кожа в хола си. Мечката не е мъртва, просто е твърде уплашена, за да се движи.

Снимка: Getty Images/Instagram

Когато Чък Норис се роди, Исус се извини, че е казал, че Адам е първият човек на Земята.

Времето не чака никого. Освен ако този човек не е Чък Норис.

Динозаврите веднъж погледнаха Чък Норис погрешно. Знаете какво им се случи.

Сълзите на Чък Норис лекуват рак. Жалко, че никога не е плакал.

Снимка: Getty Images/Instagram

Чък Норис няма печка, фурна или микровълнова печка, защото отмъщението е ястие, което се сервира най-добре студено.

Чък Норис не спи. Той чака.

Ако искате списък с враговете на Чък Норис, просто проверете списъка с изчезнали видове.

Чък Норис не използва проверка на правописа. Ако случайно сгреши някоя дума, Оксфорд ще я промени.

Единственият път, когато Чък Норис грешеше, беше когато си мислеше, че е направил грешка.

Веднъж кобра ухапа Чък Норис за крака. След пет дни мъчителна болка, кобрата умря.

Чък Норис може да убие два куршума с един заек.

Никога не е имало ураган на име Чък, защото би унищожил всичко.

Когато Чък Норис прави лицеви опори, той бута Земята надолу.

Снимка: Getty Images/Instagram

Великата китайска стена първоначално е била създадена, за да държи Чък Норис далеч. Не е проработила.

Супермен притежава чифт бельо с лика на Чък Норис.

Чък Норис е изобретил самолетите, защото му е писнало да бъде единственият човек, който може да лети.

Грипът получава ваксина с Чък Норис всяка година.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER