Тридесет килограма хайвер, 100 килограма свински ребра, 181 килограма сирена, десетки килограми трюфели, пушена сьомга, диви гъби, пилешко месо и течно злато - това са необходимите съставки, за да задоволят вкусовите рецептори на холивудския елит след връчването на наградите „Оскар", предадоха Reuters и AFP.

Отличията на американската Академия за кинематографично изкуство и наука ще бъдат раздадени за 98-ми път в неделя, 15 март. Както винаги наградната церемония ще бъде последвана от официалното парти, на което победителите отварят шампанско, докато останалите „давят" разочарованието си в изискани коктейли.

Майстор готвачът Волфганг Пък, който от 32 години ръководи събитието, тази година е предвидил както класики като пай с пилешко месо, така и някои новости, сред които голям бюфет със суши а ла карт. Той и екипът му ще подготвят над 70 ястия, като ще предложат на 1500 знаменитости вкусове от цял свят.

„Ще приготвим около 25 000 блюда за вечерта", каза Пук за AFP по време на представянето на менюто пред пресата.

Това е предизвикателство, когато публиката на вечерта включва множество знаменитости, които понякога използват хапчета за отслабване, за да поддържат фигурата си.

Снимка: Getty Images

За вечерта са предвидени и хиляди бутилки вино, шампанско, саке и текила. Тази година звездите ще могат да опитат и коктейли, вдъхновени от мексиканската и италианската култура.

За десерт ще бъдат поднесени традиционните шоколадови „Оскар"-и - сладка утеха за всички губещи на церемонията.

„Толкова е трудно да спечелиш „Оскар". Затова да имаш такъв от шоколад и да го отнесеш у дома е нещо много специално. И това е единственото място, където можеш да получиш такъв", каза на свой ред майстор готвачът Гари Лардуинат пред AFP.

Снимка: Getty Images

За подготовката на банкета са необходими 75 готвачи, 45 сладкари и 325 сервитьори и управители, отбелязва още Волфгант Пук, цитиран от Ройтерс. Те ще отговарят за около 600 домашно приготвени пици, 3000 аньолоти с артишок и 2000 шоколадови статуетки „Оскар", за чиято заливка ще бъде използвано 24-каратово течно злато.

