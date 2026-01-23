Тазгодишните номинации за „Оскар“ поднесоха редица значими рекорди в историята на най-престижните кинонагради.

Хорър драмата „Грешници“ на режисьора Райън Куглър постави нов абсолютен рекорд в историята на наградите „Оскар“, като получи 16 номинации, обяви Американската филмова академия. Така филмът надмина досегашните рекордьори „Всичко за Ева“, „Титаник“ и „La La Land“, отличени с по 14 номинации.

Лентата, чието действие се развива в сегрегирания американски Юг през 30-те години на XX век, е номинирана в почти всички водещи категории, включително за най-добър филм, режисура, сценарий, музика и актьорска игра. Майкъл Б. Джордан получи номинация за най-добър актьор, а Делрой Линдо и Уънми Мосаку са сред номинираните за поддържащи роли. „Грешници“ е отличен и в новата категория за най-добър кастинг – първата нова награда на Академията от повече от две десетилетия.

На второ място по брой номинации е „Битка след битка“ с 13, включително за най-добър актьор на Леонардо ди Каприо и поддържащи роли на Бенисио дел Торо, Шон Пен и Теяна Тейлър. И двата водещи филма са продукции на „Уорнър Брос“.

Станахме свидетели на рекорд и при мъжете, където Тимъти Шаламе стана най-младият с три номинации в актьорски категории. Тази година той се състезава за ролята си в „Марти Сюприйм“ с Леонардо ди Каприо („Битка след битка“), Итън Хоук („Синя луна“), Майкъл Б. Джордан („Грешници“) и Вагнер Моура („Тайният агент“).

Зрелищен рекорд беше поставен и при дамите в надпреварата за престижната статуетка, като 37-годишната Ема Стоун стана едва втората най-млада личност, номинирана 7 пъти за „Оскар“ - рекордът държи Уолт Дисни, който постига това през 1936 г. на едва 34 г. Освен нея за ролята й в („Бугония“), за най-добра актриса в категорията са номинирани още Джеси Бъкли („Хамнет“), Роуз Бърн („Ако имах крака, щях да те ритна“), Кейт Хъдсън („Синя песен“) и Ренате Рейнсве („Сантиментална стойност“).

Церемонията по връчването на наградите "Оскар" ще се състои на 15 март в Холивуд.

