Джош Гробан, Мисти Коупланд и гласовете зад групата „Хънтрикс“ ще излязат на подиума на церемонията на наградите „Оскар“, но не по едно и също време, пише Асошиейтед прес.

Продуцентите на шоуто разкриха днес още детайли за голямото представление в неделя вечер на номинираните за „Оскар“ песни Golden от „Кей-поп: Ловци на демони“ и I Lied to You от „Грешници“.

Майлс Кейтън и Рафаел Саадик ще присъстват на представянето на „Грешници“, което цели да изследва ролята, която музиката играе във филма с помощта на танцьорката Коупланд, блус музикантите Ерик Гейлс, Бъди Гай и Кристоун „Кингфиш“ Инграм, актьорите Джейми Лоусън, Ли Джун Ли, както и Британи Хоуърд, Боби Ръш, Шабузи и Алис Смит.

Триото зад „Хънтрикс" - Рей Ейми, Едже и Одри Нуна, ще изпълни песента Golden в рамките на по-широка програма, базирана на анимираната сензация, включваща корейски инструменталисти и танци, пише още БТА.

Участието на Джош Гробан в шоуто остава неясно, но се очакват повече подробности в дните преди 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“. Тя ще се състои в неделя, 15 март, в театър „Долби“ в Лос Анджелис и ще бъде предавана на живо по Ей Би Си.

След като успешно водеше 97-ата церемония на наградите, Конан О'Брайън се завръща за втора поредна година. В изявление от миналия март, той каза: „Единствената причина, заради която ще водя „Оскарите“ догодина, е, защото искам да чуя Ейдриън Броуди да довърши речта си“.

Вижте повече за Оскарите в следващото видео:

