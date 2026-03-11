Един от най-обичаните гласове на България, Миро, когото публиката познава още от култовия дует „Каризма“, а по-късно и с хитовете му „Гълъбо“, „Печат от моята душа“ и „Сувенир“, отбеляза своя 50-годишен юбилей.

По повод празника изпълнителят споделя в социалните мрежи серия от снимки, които описва лаконично, но емоционално: „5 по 10“.

От детската градина до върховете на класациите

Снимка: Instagram

Вълна от поздравления заля профила на певеца, а сред най-интересните кадри е ретро снимка още от времето, в което Миро е посещавал детска градина. На нея той е облечен в народна носия – малък предвестник на големия талант, който години по-късно ще покори българската сцена.

Близки и приятели се надпреварват да споделят общи моменти със звездата. Певицата Мария Илиева, която не веднъж е демонстрирала близки отношения с певеца, публикува мила снимка, на която двамата са силно прегърнати. Миро не закъснява с отговора и публично признава на своята колежка: „Обичам те!“.

Емоционалното пожелание на Ники Кънчев

Сред най-оригиналните поздравления е това на популярния водещ Ники Кънчев. Той припомня пътя на Миро от родния му град, като прави препратка към текстовете на неговите песни. Кънчев отбелязва, че момчето, което идва от Толбухин или днешен Добрич, е успяло да завоюва не само София, но и сърцата на всички българи.

„Здрав да си ни, братлето!“, пожелава му Ники Кънчев. „Още поне 50 косъма да откъсне животът от тая брадичка!“.

Водещият призовава юбиляря да продължава да създава нови песни-„сувенири“, които са подпечатани с „печат от неговата душа“ там, горе на „върха на планината“.

Жената до Миро

Един от най-вълнуващите моменти в личния живот на певеца Миро, е неговата сватба през 2016 г. Певецът изненада всички, като се врече във вечна вярност на дългогодишната си приятелка Ели Златанова. Романтичната церемония се състоя на живописния гръцки остров Корфу – място, което и до днес е сантиментално за двойката. Повече за сватбата вижте ето тук:

Миро често споделя, че Ели е „единствената“ за него. Въпреки че двамата поддържат връзка от разстояние – тя развива успешен бизнес в Лондон, а той е тук, заради музиката, певецът не пропуска повод да благодари за нея.

„Благодаря на Исус за теб“, пише той в социалните мрежи за една от годишнините им, подчертавайки силната си духовна връзка.

В свои интервюта Миро е споделял откровено, че за него и Ели бракът е преди всичко духовен съюз. Те сключват църковен брак в Гърция, като изпълнителят признава, че за тях не е било приоритет да легализират документите си в България, тъй като се чувстват семейство в сърцата си. Относно темата за наследници, Миро винаги е бил директен – към този момент децата не са били на преден план в техния съвместен път, фокусирайки се върху подкрепата, която си дават един на друг и личното си израстване.

„Да бъдеш себе си“ и за цената на това решение на Миро вижте ето тук:

