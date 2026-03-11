Шер открадна шоуто на сватбата на сина си Чаз Боно с огромен пръстен! 79-годишната певица предизвика спекулации, че тя и партньорът ѝ Александър „AE“ Едуардс може да са се оженили.

Изпълнителката, наричана още „богинята на попа“, беше снимана да пристига в хотел „Холивуд Рузвелт“ в понеделник, облечена в черно горнище с цип, съчетано със свободни блестящи карго панталони и масивни черни маратонки.

Въпреки че тоалета ѝ не беше особено семпъл, ослепителният блясък на безименния ѝ пръст напълно отвлече вниманието на папараците.

След като снимките се появиха в интернет, започнаха спекулации, че тя може би тихомълком се е омъжила за дългогодишния си партньор, който е с 40 години по-млад от нея. Page Six съобщи, че представители и на двете звезди не са отговорили на исканията за коментар, което, разбира се, само подхранва любопитството.

Снимка: Threads

Това не е първият път, когато те предизвикват слухове за годеж и сватба. През 2022 г. Шер публикува снимка на огромен диамантен пръстен, подарен от AE. Тя написа под снимката: „НЯМАМ ДУМИ, АЛЕКСАНДЪР, AE“

Феновете веднага заляха коментарите с поздравления. Тя дори благодари на един от тях. Час по-късно певицата публикува отново снимката, шегувайки се, че я е споделила, защото „ноктите му са толкова готини“, но дотогава историята за годежа вече беше набрала скорост. Някои смятаха, че това е официално предложение за брак. Други смятаха, че може би е пръстен за обещание.

След това, по-скоро, през декември, се появиха слухове, че тя планира да мине под олтара, по повод 80-ия си рожден ден през май. Източник твърди, че тя е била „настроена“ да отбележи юбилея си със сватба и го смята за „перфектния момент“ да го направи.

Нейните представители обаче бързо отхвърлиха това, заявявайки, че „няма абсолютно никакви планове за сватба в бъдеще“, като вместо това обърнаха внимание на предстоящите ѝ музикални изяви и участия.

Снимка: Threads

Разбира се, с приблизително 360 милиона нетно богатство на Шер и разликата във възрастта с половинката ѝ, феновете винаги са се притеснявали за намеренията му. Но певицата е говорила директно по този въпрос неведнъж, казвайки, че макар на хартия да изглежда „абсурдно“, в реалния живот те се разбират чудесно.

Двамата се запознават на Седмицата на модата в Париж през 2022 г. и въпреки постоянните коментари, тя ясно заяви, че не се интересува от външни мнения. „Те не живеят моя живот“, каза тя.

Снимка: Getty Images

Що се отнася до сватбата на сина ѝ, Чаз (57 г.), се ожени за Шара Блу Матес след близо десетилетие заедно. Сватбата им се състоя в труден момент за полубрата на Чаз и най-малкия син на Шер, Илайджа Блу Алман. По-рано този месец се появи новината, че е бил арестуван два пъти за три дни в Ню Хемпшир, включително по обвинение във взлом, свързано с предполагаемо проникване с взлом. В момента е задържан без право на гаранция. Баща му е авторът на песни от Джорджия Грег Алман, който почина през 2017 г.

