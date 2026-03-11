Да приготвиш храна за някого е начин да му покажеш колко го обичаш. Какво ястие готвят хората за любимите си - ИКЕА и шеф Кустев задават този въпрос на случайни минувачи, а отговорите ще ви накарат да се усмихнете.

Пиле с картофи, със зехтин, черен пипер, лимон малко

Шопска салата, или пък селска. Не съм голям готвач!

Спагети Карбонара

За дъщеря ни, понеже има алергии - нещо без глутен и без лактоза.

Сред ястията, които се приготвят за любими хора са също шоколадова торта и селска салата. Разнообразието е голямо, а шеф Кустев винаги има и съвет с каква напитка може да се комбинира храната.

Готвенето за някого е една от най-старите и искрени форми на любов, защото е невербален език, който превръща биологичната нужда в емоционално преживяване. Любовта е в детайлите - да знаеш, че тя не обича магданоз, че той предпочита пържолата по-препечена или че лютото го прави щастлив – това е доказателство, че слушаш и забелязваш.

Цялата анкета гледайте във видеото.





