Миро е тук, в студиото на „Тази събота и неделя“, за да представи своето „Там“ – новата си песен, озаглавена по този необичаен начин.

„Там е... Там, където е сърцето“, бърза да обясни изпълнителят идеята зад името на парчето. „Това, което ме вдъхнови, както винаги, е любовта. И страхотният екип, с който работихме. Изключително приятели. Дара Екимова - по текста. Включиха се още и певицата Алма, Кристина, млада певица от Норвегия, Юли от Молец и Денис Попстоев. Направихме песента в рамките на един ден – от самото начало до края.

Видеото пък е дело на режисьора Крис Захариев. „До момента не се познавахме лично с Крис до момента. Може би сме се виждали веднъж или два пъти. Започнахме да си общуваме чрез смс-и. И всичко се получи перфектно", разказва Миро.

А на въпроса как се раждат добрите идеи, той отговаря, че няма отговор на този въпрос. И че може би разковничето е, че човек трябва да опитва. „Просто опитай. И следващото, и следващото. Един от сто опита все ще проработи.“

И е убеден, че най-добрата идея, която му е хрумвала до момента е вярата, че е роден с предназначение. И че притежава уникална гледната точка, единствена, от началото на вселената до края на вселената. Затова призовава хората да ценят своята уникалност и да не се страхуват да бъдат себе си. „Това е единственото нещо, което дължим един и на други“, убеден е Миро.

Смята още и, че е трудно човек да направи нещо, без да вложи някаква емоция в това. „Една песен е толкова ценна, с колкото кръв съм я написал. Така гледам аз на песните си. Защото всяка една от тях е разказ за нещо силно емоционално, по-често неприятно, което ми се е случило.“

Но не само негативните неща нараняват Миро. Той е убеден, че „от щастие боли не по-малко“ – въпреки че все пак нещо наистина щастливо предстои пред него. „Концерт. Моментът, за който живея!“, казва той и уточнява, че датата е 26-ти ноември, в зала Арена 8888 София. „На 360 градусова сцена. Малка сцена сред голямата, на която ще съм аз. Идеята е да бъде едно наистина интимно преживяване. За да бъда свързан с хората около себе си."

И в типичния си стил Миро продължава с философските си разсъждения. С част от които вероятно всеки, който посети концерта ще се сблъска. „Билети все още има. И всичко до момента върви много добре. Надявам се, че ще се видим там“, казва още певецът.

Още от нещата, върху които Миро акцентира и сподели – гледайте видеото:

