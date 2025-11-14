В "Тази сутрин" гостуваха Красимир Аврамов и Николай Сотиров, които разказаха в ефира на bTV за обединяването на класическите стилове музика със съвременните. Така се казва и техният мащабен спектакъл "Попопера". Ето какво разкриха още.

"Това не е концерт-спектакъл, ние се стремим да направим зрелище! Ние искаме да го превърнем в мисия за съхраняването на българската духовност, въобще на българщината", сподели Сотиров.

За ролите им в подготовката за предстоящия спектакъл, той сподели, че е "режисьор, водещ и ко-сценарист", но двамата са направили всичко заедно, като нарече Аврамов "мотора" на организацията.

Повече за гостите на концерта, Аврамов разкри, че зрителите ще могат да видят огромен български екип, част от които: Симфоничния оркестър, Смесения хор на БНР, рапърът 100 кила, квартет "Славей", световноизвестна цигуларка и други.

Двамата споделиха лична история от ученическите години на Аврамов, когато негов учител е бил именно Ники Сотиров. Те си спомниха за емоциите около първата им среща, когато Сотиров е разбрал, че Краси ще бъде велик артист.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

