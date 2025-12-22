На 22 декември 2025 г. всички зодии усещат силно желание за практическа реализация и постигане на дългосрочни цели, като фокусът се измества към дисциплината и професионалните амбиции.

Хороскопът на Алена за 22 декември 2025 г. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Избягвайте запознанствата, скъпи жени. Не разчитайте на късмета си. Вечерта си почивайте. Откажете гостуването и останете с близките си у дома. Не се надявайте на сексуални наслади, защото сте уморени и ще заспите щом подушите възглавницата, ако не сте се отдали на удоволствие през деня.

ТЕЛЕЦ

Направете необходимите промени в подредбата на дома си, за да зарадвате съпруга си. Поговорете с близките и с децата си. Не пропускайте възможността за възстановяване на хармонията в отношенията и сексуалните удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Не пропускайте и почивката си скъпи дами, за да съберете сили за активна работа. Дарете приятни мигове на близките си и на любимия си. Вечерта си пийнете чаша червено вино и се отдайте на интимни разговори и сексуални удоволствия.

РАК

Стабилизирайте отношенията с близките си, мили жени. Ако сте семейни и имате деца, проявете хитрост, за да ги накарате да ви слушат. Вечерта се постарайте да заслужите с хубава вечеря интимните мигове и сексуални удоволствия.

ЛЪВ

Намерете най-безболезнения начин, за да наложите мнението си в семейството, дори и ако сте по женски гъвкави. Брачният ви партньор има проблеми, които са причина за отказ от сексуални удоволствия. Поговорете и се опитайте да помогнете.

ДЕВА

Следобед ще ви ядосат ваши роднини, които не сте чували от години. Не се притеснявайте от появата им, не бъдете прекалено гостоприемни, защото не идват в дома ви с добри намерения и ги отпратете бързо. Предпазвайте се от разправии с брачния си партньор.

ВЕЗНИ

След работа си създайте положителни емоции с вашите близки и с вашия брачен партньор, ако сте семейни или пък с любимия, ако сте го срещнали, скъпи жени. Вечерта бъдете мили и нежни и се отдайте на романтични мигове и сексуални наслади.

СКОРПИОН

Вечерта не канете гости, ако семейството ви иска да си почивате и да не общувате с външни хора, дори и ако това са вашите най-добри приятелки. Ще надуят главата на партньора ви и ще го изнервят.

СТРЕЛЕЦ

Семейните дами да не оставят без внимание децата и брачния си партньор. Несемейните да се отдадат на развлечения, да не се колебаят при покана за дискотека, защото може да срещнат своята половинка. Сексуалните контакти да бъдат безопасни и след задължителна лична хигиена.

КОЗИРОГ

Не правете опити да промените личния си живот чрез създаване на нова интимна връзка, скъпи жени. Новото завоевание няма да ви донесат мечтаното сексуално удовлетворение.

ВОДОЛЕЙ

Следобед се очертават разправии с близките ви заради вашата непрекъсната служебна заетост. Ако сте бизнес-дами, не пренебрегвайте любимия и децата си. Вечерта се отдайте на романтични мигове, на чувствата си и на сексуални удоволствия.

РИБИ

Близките ви вече се притесняват от вашето отсъствие, а също и от самотата. Вечерта се отдайте на почивка и приятни занимания. Сексуалните удоволствия са заслужената награда към партньора си заради вашето отсъствие, а и сте длъжни да сте мили с любимия.

