Приглушена цветова палитра доминира червения килим на наградите „Оскар“ 2026.

Червеният килим тази вечер в Лос Анджелис, Калифорния, беше залят от тоалети в черно, бяло и неутрални цветове, като рядко се виждаше звездите да носят дрехи с крещящи цветове, а по-скоро това бяха едва забележими акценти в облеклото им.

Приглушените цветове може би отразяват по-мрачния тон на времената, тъй като церемонията по награждаването се провежда на фона на войната между САЩ и Израел срещу Иран, пише "Ал Джазира".

Водещият на церемонията по награждаване „Оскар“ Конан О'Брайън не пропусна да отбележи променящия се политически климат в САЩ с завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом.

„Когато бях водещ миналата година, Лос Анджелис гореше. Но тази година всичко върви чудесно“, не пропусна да вкара малко ирония по време на речта си той.

Той се пошегува, че ако зрителите не харесат откриването му, ще има алтернативно излъчване от Кид Рок – точно както поддръжникът на Тръмп направи за Супербоул.

Деми Мур

Теяна Тейлър

Амн Хатауей

Роуз Бърн

Кирстен Дънст

Клоуи Жао

Ана Уинтур

Одеса Д'Азион

Кристен Уиг

Оскарите 2026 г. са тук, филмовите звезди също. И ако за мнозина това е най-голямото събитие в киното, то за други е със същата величина, но в модата. Рокли от "Баленсиага", Картие", бижута, извадени от най-строго пазените трезори, костюми в различни цветове. И това не е всичко.

Старият холивудски блясък е в най-добрата си форма. Това е мотото, под което минава тазгодишните визии на актьори, режисьори и други важни личности, станали част от киното.

Вижте най-красивите рокли на червения килим на "Оскари" 2026:

