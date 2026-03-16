Ел Фанинг най-накрая получи първата си номинация за Оскар - за „Сентиментална стойност“. По червения килим актрисата мина със снежнобяла рокля, покрита с кристали, която съчета с... диаманти.

Глицинии - спомен от детството върху роклята

"Когато растях, в дома от детството ми имаше глициния, която цъфтеше през пролетта. Спомням си, че си мислех, че това е най-красивото нещо - когато венчелистчетата падат и създават цветен облак на земята“ - споделя актрисата.

Заедно с нейния дългогодишен стилист, Саманта Макмилън, решават да се върнат именно към този спомен. Каква по-сантиментална стойност, нали? Сара Бъртън е скъпа приятелка на актрисата, която е правила много рокли за актрисата за редица важни събития.

Фанинг иманякои основни условия за роклята си за Оскарите. „Веднага прегледах снимки с известни рокли за Оскарите от миналото и всичките ми любими имаха едно общо нещо: изглеждаха като верни на носещия ги, класики, които никога не са излизали от мода. Знаех, че да запазя визията вечна и женствена.“

Снимка: Getty Images

Бродерия

Бъртън и екипът на Givenchy предлагат да избродират глициния върху роклята, която по-късно решават да апликират директно върху долния слой. Всяко венчелистче от глицинията е бродирано на ръка с копринени конци в различни цветове. Има сини, розови, сребърни и люлякови.

"Това е най-красивата рокля, която някога съм виждала" - споделя актрисата и подчертава, че дизайнерите са сбъднали нейната мечта.

Колие от Картие

От Картие се включват, за да допълнят визията й със специално бижу. Те показват на актрисата няколко бижута от трезорите си. Колието, на което актрисата се спира, е от 1903 г., също глициния. То е с кръгли шлифовани диаманти. Първоначално е представлявало две брошки, които можели да се носят и като тиара. По-късно те са били пренаредени като колие или като украшение за корсаж.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER