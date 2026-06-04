Те са изключително добре познати лица от театралната сцена и малкия екран. Отдавна са двойка, но винаги са държали любовта си встрани от светлините на прожекторите. Сега обаче са напълно готови „да повдигнат завесата“, за да разкажат за новото, вълнуващо събитие, което се случва в живота им.

Това са актьорите Рая Пеева и Явор Бахаров, които са заедно в студиото на „Преди обед“, за да споделят пред цяла България, че животът им пише нов сценарий: очакват първото си дете.

"Щастливи сме, супер сме“, бързат да споделят бъдещите родители с широка усмивка на уста. И започват разказът за своята любовна история отдалеч - от момента, в който са се срещат за първи път. Оказва се, че това се е случило преди много години, а мястото е столичният квартал „Бъксон“. „Видях я под едно дърво, криеше се от дъжда“, спомня си романтичния миг Явор. И така започва всичко.

Двамата не крият, че са имали трудни моменти във връзката си през годините. Но днес бремеността променя всичко. Те буквално сияят от щастие и не пускат ръцете си. „Това ми дава надежда, перспектива“, категоричен е Явор. Макар че има и малко страхове. „Човек не е подготвен за тези неща, но мисля, че ще се справим“, убедена е от своя страна Рая.

Не крият и, че дълго време са очаквали тази бременност. Която по ред причини причини просто не се е случвала. „Работа, стрес, напрежение, всичко това, явно оказва влияние. И в даден момент започваш да си задаваш въпроса защо не се получава. Но в един миг чудото просто стана – по естествен начин.“

Рая и Явор споделиха още куп любопитни неща – за реакцията на близките хора около себе си, за начините, по които се подготвят за бъдещото родителство. Не пропуснаха и темата за театъра – ангажиментите и нещата, които се случват на сцената, както и за наградата "Аскеер", която наскоро Явор получи за моноспектакъла си "Трима крале".

А дали споделиха какъв ще е полът на бебето – вижте във видеото: