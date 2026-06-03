„Тя е най-вълшебното момиче, което познавам. Обичам я с цялото си сърце. И съм щастлив, че и тя ме обича.“ Това написа преди дни Сашо Кадиев за любимата си Ивелина Чоева, а малко след това двамата съобщиха прекрасната новина, че очакват първото си дете.

По този повод двойката гостува в „Преди обед“ – „сякаш за да затвърди щастливото събитие“. Те са развълнувани, че са именно в студиото, в което се срещат за първи път. „Беше септември, 2019 г., а тя беше моя гостенка“, спомня си с емоция Сашо.

Сред много смях и закачки, разговорът бързо се насочва към щастливото очакване. Бъдещият баща уточнява, че вече знаят пола на бебето, но на този етап няма да го обявят. „Може би все пак ще го направим в даден момент, тъй като сме инфлуенсъри и последователите ни ще искат да знаят“, категоричен е Сашо.

След което разказва за пътя, който заедно с Ивелина са извървели, за да постигнат мечтата за дете. Не скрива, че са правили опити повече от година и половина. „Направихме много изследвания, оказа се, че сме напълно здрави, но явно стресът ни повлия“, споделя водещият на "Кой да знае". И допълва, че се е получило, именно когато са спрели да се фокусират толкова върху това.

Снимка: bTV

Изключително любопитна е и още една история, която двойката с много чувство за хумор разказва. „Историята на зачеването“, както я наричат. В нея има намесено едно пътуване, стара катедрала и плащеницата на Исус Христос. И вярата и на двамата, че случилото се изключително много им е помогнало.

Семейството вече има и снимка на своето дете, макар и в най-ранния етап от неговото развитие – които Сашо Кадиев с гордост показва пред камерите.

Снимка: bTV

Как Ивелина съобщава щастливата вест на своята половинка, след като си прави необходимите кръвни тестове? И защо казва, че сега Сашо държи да го нарича: „Създателю“? Както и още забавни и емоционални моменти – гледайте видеото: