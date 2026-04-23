Актьорите от сериала „Вяра, надежда, любов“ – Антоанета Добрева-Нети и Калоян Трифонов – внесоха доза хумор, самоирония и чар в студиото на „Кой да знае“ по bTV. Още с представянето им водещият Александър Кадиев зададе тона на вечерта с типичния си стил и шеги - този път в тона на сериала, в който участват гостите на двамата капитани - Милица Гладнишка и Христо Пъдев.

„Добре дошли в „Кой да знае“, шоуто, което е по-положително от две черти на тест за бременност и една черта на тест за Ковид“, пошегува се той, преди да представи гостите като „актьорът, който по-добре да не ви е в контактите“ и „актрисата, която лекува с таланта си“.

Калоян Трифонов, когото зрителите познават като опасния герой от сериала, веднага попадна в центъра на закачките. На въпроса дали хората вече се страхуват от него заради ролята му, той отговори с усмивка: „Още не, но сигурно ще има и такива неща.“

Забавен момент настъпи, когато Кадиев му даде очила, за да „смени амплоато“ си. Реакцията беше мигновена: „Ама чудесен си и така приличаш на френски дизайнер.“

От своя страна Нети очарова публиката не само с присъствие, но и с откровеност. Още в началото тя внесе лекота в разговора с чувство за хумор. Водещият не пропусна да ѝ направи комплимент за перфектната ѝ форма, като я попита каква е тайната зад вечно младата ѝ визия и вид.

„Дони те води в Хималаите и те маже с хималайска сол“, предположи Кадиев.

Отговорът на актрисата обаче беше по-дълбок и вдъхновяващ. Тя призна, че има значение генът, но и отношението към живота - положителното усещане за света. Актрисата сподели, че когато се е запознала с родителите си е видяла приликата и генът, който вероятно е наследила от тях.

Разбира се, разговорът нямаше как да мине без шеги за персонажите им. В сериала Нети играе акушер-гинеколог, но в реалния живот подходът ѝ е далеч по-различен - когато водещият я попита дали ще може да окаже помощ на жена, ако роди в публиката, по време на ефира, тя обобщи кратко и ясно уменията си: „Мога да извикам!“

Динамиката между гостите също създаде много забавни моменти. Нети не пропусна да направи комплимент на колегата си, като спомена, че като артист, той ще успее да изненада публиката със своята игра.

