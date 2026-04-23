Новите епизоди на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ – от днес до неделя от 22:00 ч. по bTV, ще разгърнат историята далече отвъд личното, насочвайки я към събития с необратим характер. Езерото ще се превърне в мълчалив свидетел на тайни, които не бива да излизат наяве. Сблъсъкът между баща и син - Владо и Васо, ще достигне точка, от която няма връщане назад, а дълго потискани истини ще започнат да изплуват с ужасяваща яснота.

Болницата ще се окаже сцена на най-неочаквани битки, в които ще бъдат въвлечени героите зад стените й – битки за живот, за истина, за вина. Решения, взети под натиск, ще провокират съмнения, обвинения и опасни разкрития, които ще заплашат да разрушат не само кариерите на лекарите, но и техните съдби. В центъра на този хаос ще се окаже Диана, която ще понесе нов удар от съдбата. Той ще я изправи пред граници, които тя никога не е вярвала, че ще премине.

Личните истории ще се заплитат все по-силно – любов, загуба, ревност и надежда ще се сблъскват в свят, в който никой няма да остане напълно невинен. Марго все повече ще се доближава до болезнената истина за катастрофата, отнела родителите ѝ, а всяка нова следа ще разклаща още повече представите ѝ за миналото.

Адвокат Филип Константинов ще бъде все по-близо до откриване на новата си кантора, но зад професионалните му амбиции ще се прокрадват съмнения и несигурност.

В динамиката на всички тези събития, истината няма да може да бъде скрита. Въпросът ще бъде – кой ще плати цената, когато тя излезе наяве? Гледайте в новите четири епизода на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ от днес до неделя от 22:00 ч. по bTV. За най-нетърпеливите епизодите са налични на VOYO ден преди ефир.

Сериалът се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming", утвърдени от британската организация albert (BAFTA).

