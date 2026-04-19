На 19 април популярната актриса Невена Бозукова празнува своя 53-и рожден ден! Позната на зрителите на bTV от формата „Traitors: Игра на предатели“ и сериала „Вяра, надежда, любов“, тя остава любимка на няколко поколения със своя талант и запомнящо се присъствие.

Актрисата отбеляза рождения си ден с типичното си чувство за хумор и самоирония. В личния си профил в Instagram тя сподели кратко, но запомнящо се послание към последователите си:

„Още една обиколка около Слънцето мина успешно! Празнувай, народе!! Ч ми РД!“.

Публикацията бързо събра десетки реакции и поздравления от фенове и колеги, които не пропуснаха да ѝ пожелаят здраве и нови успехи.

Поводът за празнуване идва в особено активен период за актрисата, която е част от актьорския състав на новия български сериал „Вяра, надежда, любов“ по bTV. Продукцията, стартирала през пролетта на 2026 г., връща зрителите в края на 90-те години и проследява сложните човешки съдби в динамична и често безмилостна социална среда.

В сериала Бозукова влиза в ролята на Лидия Дерменджиева – акушер-гинеколог с противоречив характер. Героинята ѝ е описана като интелигентна, но и злобна, ревнива и амбициозна жена, чийто личен живот и професионални решения често се преплитат по драматичен начин.

Това е поредното доказателство за способността на актрисата да изгражда силни и запомнящи се образи, които провокират зрителите.

„Вяра, надежда, любов“ се отличава с мащабен сюжет, в който медицинската среда се сблъсква с подземния свят на престъпност, зависимости и властови игри. Историята не просто разказва за миналото, а поставя въпроси, актуални и днес, което прави участието на актьори като Невена Бозукова още по-значимо за цялостното въздействие на продукцията.

Освен с ролята си в сериала, Неве привлече вниманието на публиката и с участието си в риалити формата „Traitors: Игра на предатели“, където показа различна страна от своя характер – стратегическа, емоционална и изключително адаптивна.

Този опит допълни публичния ѝ образ и я доближи още повече до зрителите.

През годините актрисата се утвърди като едно от разпознаваемите лица на българската сцена – както с комедийните си превъплъщения, така и с по-драматичните си роли. Именно тази многопластовост я прави предпочитан избор за разнообразни проекти, включително и за амбициозни телевизионни продукции като „Вяра, надежда, любов“.

Снимка: Лилия Йотова

С активното си присъствие на малкия екран и интересните проекти, в които участва, тя продължава да бъде сред актрисите, които не спират да изненадват публиката. А съдейки по настроението в празничния ѝ пост, едно е сигурно – тя гледа на живота с усмивка и чувство за хумор, което е може би най-добрият подарък, който човек може да си направи.