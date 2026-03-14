Сериалът „Вяра, надежда, любов“ продължава да бъде сред най-гледаните заглавия в програмата на bTV. Зрителите следят историята всяка петък, събота и неделя вечер, а в студиото на „Тази събота“ гостуваха двама от актьорите, които стоят зад едно от ключовите семейства в сюжета – Роберт Янакиев и Невена Бозукова.

Двамата влизат в ролята на лекарското семейство Дерменджиеви – сложни и многопластови персонажи, чиито решения често поставят героите пред морални дилеми.

Колко си приличат актьорът и героят?

Невена Бозукова признава, че нейният персонаж Лидия е доста различен от нея самата.

„О, слава богу моя! Да не кажа, че не съвпада с нищо. Като изключим някакви лоши периоди от живота ми, където, може би, съм била по-агресивничка и по-зла.“

Актрисата обаче обяснява, че за да изиграе добре героя си, трябва да го разбере и дори да го защити.

„Мисля, че много се различавам от Лидия… Но генерално, тя е наистина много далеч от моя натюрел. И това пък ме кара да искам да е обичана. Защото иначе, ако не е заобичана и не я разбера, много трудно ще мога да приема нейните избори, които тя прави в целия сериал.“

Снимка: Лилия Йотова

За актьорите това е ключово правило – да намерят мотивацията на персонажа, независимо дали той е положителен или отрицателен.

„Ние имаме това качество… да си оправдаем персонажите и да ги заобичаме, да ги мотивираме, да ги оправдаем във всички техни ходове, каквито и да са те“, казва Роберт Янакиев.

Камерата вижда всичко

Според актьорите работата пред камера изисква много по-фина игра, отколкото на театралната сцена.

„Много е тънко, не е като в театъра. Опитваме се това да обясним на по-младите ни колеги… Камерата те вижда от 90 сантиметра. И да – всичко си личи“, обяснява Янакиев.

Любопитен детайл е, че в сериала той играе директор на болницата – нещо, което има паралел и в реалния му живот. Актьорът е директор на Театър „Възраждане“ и сам признава с усмивка:

„Аз съм или министър, или директор.“

Най-трудната линия – отношенията родител–дете

В сериала голяма част от драмата се върти около отношенията между родители и деца. За героинята на Неве това е особено силна тема.

„Моите избори, свързани със сина ми в сериала, са на живот и смърт. Дали са верни или грешни, вече оставяме на зрителя да прецени. Но като една майка, и такава и аз като майка в живота, знам, че бих направила всичко за детето си.“

Актрисата признава, че именно това е най-трудният емоционален момент в ролята ѝ.

Спомените от 90-те – време на трудности

Действието в сериала се развива през 1998 г., а това връща актьорите към собствените им спомени от прехода.

Янакиев си спомня как по това време театралните салони често са били почти празни. Въпреки трудностите, днес актьорът вярва, че българската култура преживява нов подем.

Ново поколение актьори

Актьорите не пропускат да похвалят и младите си колеги в сериала. Сред тях са Ванеса Пеянкова, Катерина Борисова, както и Антъни Пенев.

Според тях именно силният актьорски състав е една от причините сериалът да се радва на толкова голям интерес.

Какво предстои в сериала?

Сюжетът на „Вяра, надежда, любов“ става все по-заплетен, а новите епизоди обещават още неочаквани обрати.

„Все по-заплетено става… Като за годините, в които се развива сюжетът“, казват актьорите.

Зрителите могат да гледат новите епизоди всеки петък, събота и неделя от 22:00 часа по bTV, както и предварително на VOYO.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER