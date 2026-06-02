Мадона отново привлече вниманието на своите милиони последователи с провокативна публикация в социалните мрежи. Поп иконата сподели кратко видео от тоалетната си по повод месеца на Прайда, в което демонстрира характерния си бунтарски стил и отказ да се съобразява с очакванията към възрастта и статута си.

В кадрите 67-годишната изпълнителка позира в сатенена рокля, допълнена от дълги ръкавици, ефектни бижута и характерния за нея сценичен блясък. Видеото е заснето в розови нюанси и носи атмосфера, типична за артистичните ѝ визуални проекти.

Освен визията си, Мадона отново предизвика дискусии и с поведението си пред камерата, като част от феновете определиха видеото като смело и забавно, а други го приеха по-критично. В клипа тя пали цигара и издишва дима в камерата.

Към публикацията звездата добави и загадъчно послание:

„Няма нищо по-хубаво от майчината любов. Честит Месец на Прайда. Ще се видим скоро!“

Думите ѝ веднага породиха предположения, че изпълнителката може би подготвя нов музикален проект или завръщане на сцената.

Поведението ѝ в публикацията предизвика вълна от хейт коментари. Един потребител написа: „Всички вие сте заслепени... какво всъщност прави тя... нещо не е наред ли тук... мислех, че не пуши и не пие....“

Втори написа: „Съжалявам, но тя дрогирана ли е?“

Мнозина пък я поздравиха за дългогодишната ѝ подкрепа към ЛГБТ+ общността и за това, че повече от четири десетилетия остава символ на свободата на себеизразяване.

Снимка: Instagram/Getty Images

Само преди дни Мадона отново попадна в центъра на вниманието, след като се включи в кампания на популярното приложение за запознанства Grindr. В промоционален видеоклип, свързан с предстоящия ѝ музикален проект „Confessions II“, певицата отговаря на любопитни въпроси и загатва за нов период в кариерата си.

София Прайд 2026 г.

Месецът на Прайда започна и у нас! Ежегодното събитие София Прайд ще се проведе на 13 юни (събота) тази година, отново в София - в Княжеската градина, а традиционното шествие ще премине през централната част на града.

Началото на програмата е след 14:00 ч., концертът започва в 16:00 ч., а шествието е планирано за 18:00 ч.

Мотото тази година е „Различно си приличаме“.