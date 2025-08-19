Мадона определено знае как да организира незабравимо парти! "Кралицата на попа" отбеляза 67-ия си рожден ден на 16 август с пътуване до Италия, придружена от голямото си семейство, включително четири от шестте ѝ деца.

Изпълнителката на "Material girl" отново избра Италия, за да отпразнува рождения си ден, след като посети Помпей около същите дати миналата година. Присъствието ѝ привлече много внимание от местните жители в този град, изпълнен със средновековен чар.

Певицата беше снимана в събота на историческото конно състезание "Палио ди Сиена" в Тоскана, Италия , докато наблюдаваше празненствата от балкон, заедно с любимите си хора.

С нея бяха забелязани синът ѝ Роко Ричи, който навърши 25 години на 11 август, най-голямата ѝ дъщеря Лурдес Леон, на 28 години, и най-малките - близначките ѝ Стела и Естер, на 12 години. Присъедини се и приятелят ѝ Акийм Морис.

Всяко от децата на Мадона е поело по свой собствен творчески и артистичен път. Лурдес се утвърждава като виден модел и модна фигура, превръщайки се в лице на престижни марки като Miu Miu и Jean Paul Gaultier, като същевременно изследва музикалния си талант като певица и автор на песни.

Роко, от друга страна, се фокусира върху живописта. Учи в известния Central Saint Martins и в Кралското училище за рисуване в Шордич и получава забележително признание на пазара на изкуството, продавайки произведенията си за над 30 000 евро всяко. За да избегне натиска на фамилното си име, той започва артистичната си кариера под псевдонима „Ред“.

Това състезание в средновековен стил, състоящо се от три обиколки около площада в обратна посока, развълнува както нея, така и децата ѝ. Победител е конят, който пресече финалната линия пръв, със или без жокея си. Всеки кон носи лента, наречена "спенакиера", в цветовете на областта Сиена, която представлява. Победителят в областта взема у дома знаме, наречено "палио" или "драпелоне" - ръчно рисуван правоъгълен копринен трофей.

"Палио ди Сиена" се провежда два пъти годишно, на 2 юли и 16 август, и е традиция, датираща от 17-ти век. Участват 10 коня и ездачи, представляващи десет от 17-те градски района, наречени "контради".

Състезанието на 16 август е наречено „Palio dell'Assunta“ в чест на Успение Богородично. Въпреки че състезанието е изпълнено с обрати, те обикновено не отнемат повече от 90 секунди.

Докато певицата запази по-сдържаност за собствения си рожден ден, когато ставаше дума за честването на юбилейния ден на сина ѝ, тя отправи в социалните мрежи силно послание, призовавайки своите последователи и фенове да подкрепят засегнатите от продължаващите зверства в Газа, по-специално децата.

Тортата за рождения ден на Мадона в стил играчките "Лабубу", само че "Мадуду", беше централна украса на партито за рождения ѝ ден.

Рождените тържества, които се проведоха във вилата на Стинг и Труди Стайлър от 16-ти век в Тоскана, са продължили цял уикенд.

Тя наела имота, който струва 18 000 паунда за две нощувки, и организирала пищна вечеря за приятелите и семейството си, заедно с шоу с фойервеки.

