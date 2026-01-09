Докато много хора продължават да се заричат и да изпълняват обещания към себе си свързани с началото на новата година, се появява нов, още по-провокативен тренд. Според последния анализ на Vogue, януари всъщност е най-подходящото време за т.нар. sex sobriety или сексуално въздържание.

Но не бързайте да мислите, че става въпрос за скука или липса на желание. Ето защо временното затваряне на спалнята се превръща в най-горещия уелнес ритуал на 2026 г.

Емоционален детокс

Снимка: iStock

Януари е време за равносметка. Почивката от сексуалната активност позволява на жените да се фокусират върху собствените си нужди и емоции, без влиянието на хормоналните пикове, които сексът предизвиква.

Преоткриване на интимността

Снимка: iStock

Пред Vogue сексолози споделят, че премахването на секса от уравнението често води до много по-дълбоки разговори и интелектуална близост с партньора.

След празничния маратон през декември, много двойки изпитват умора. „Сухият режим“ дава възможност на тялото и нервната система да се възстановят.

Защо точно през януари?

Както отбелязва Клеър Коен, януари е месецът, в който се стремим към „пречистване“. Ако можем да се откажем от захарта и виното, защо да не преразгледаме и сексуалните си навици? Идеята не е да се превърнем в аскети, а да премахнем натиска от това „да трябва“ да бъдем сексуално активни.

„Сексуалната трезвеност не е наказание, а възможност да разберем какво наистина искаме от интимността“, казва д-р Лори Минц пред изданието. Според нея, когато спрем механичния секс, започваме да забелязваме малките жестове на близост, които често пренебрегваме.

Какво печелим от почивката?

Снимка: iStock

Статията във Vogue подчертава, че този период на въздържание може да бъде особено полезен за необвързаните дами. Той помага да се избегне „емоционалния махмурлук“ след случайни срещи и дава яснота за това какъв тип партньор всъщност търсим през новата година.

За двойките пък това е тест за стабилността на връзката. Ако можете да прекарате една уютна януарска вечер под одеялото, без сексът да бъде финалната цел, значи интимността ви е на много по-високо ниво, отколкото сте предполагали.

Стареенето на връзката често започва с рутината, а януарското въздържание е идеалният начин да натиснете бутона „рестарт“. Когато февруари и Свети Валентин дойдат, желанието ще бъде по-силно от всякога.

Повече за връзките, в които зависимостите пречат - вижте от тук:

