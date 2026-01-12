Познат с дългите си, мрачни дни, месец януари кара настроението ни също да се развали. И тъй като вашите открити градини са в режим на хибернация на балкона или в двора, това е идеалното време да насочите вниманието си към вътрешните растения, ако искате да освежите домашните си пространства.

Тези стайни растения доказано подобряват настроението и озаряват както дома ви, така и душата ви, засегната от сезонните промени.

ТОП 5 растения, които подобряват настроението

Драцена Лайм

Драцената изисква лесна грижа, защото има способността да се адаптира към много различни условия. Големите размери моментално оживяват пространството, а по-малките са особено подходящи за холни или трапезни маси.

Това раирано растение е перфектно за начинаещи или хора, които пътуват често, като може да понася слаба светлина и рядко поливане. Въпреки това живее най-добре на ярка, индиректна светлина.

Снимка: iStock

Филодендрон

Те са много пододящи за зимата заради буйната си, влачеща се зеленина и наситенозелените си цветове, които мигновено правят пространството да се усеща по-топло и живо.

Снимка: iStock

Филодендроните могат да оцелеят добре при слаба светлина и с поливане веднъж седмично, въпреки че е важно да се отбележи, че ако имате домашни любимци, те са токсични за кучета и котки.

Сциндапсус

Сребристите, отразяващи светлината листа на сциндапсуса помагат за озаряване на по-тъмните стаи, когато естествената светлина е ограничена. Мекият му блясък добавя настроение, без да е прекалено натрапчив, а лесната му поддръжка го прави присъствието му още по-уютно през зимни дни.

Растението предпочита температури между 18-29°C, така че не забравяйте да го държите далеч от прозорци, през които има течение.

Снимка: iStock

Аглаонема

Искате да добавите нещо повече от просто зеленина в стаите си?

Снимка: iStock

Веселите розови и зелени листа на Аглаонемата не само ще добавят цвя, но също така се казва, че носи късмет, богатство и позитивност на тези, които я отглеждат, а кой не иска да привлече точно това в началото на годината?

Монстера

Монстерата може да помогне за внасяне на тропическа енергия в дома. Големите ѝ, драматични листа създават мигновено впечатление. Просто се уверете, че ѝ давате достатъчно пространство за растеж и я поддържате свежа с често пръскане, особено ако държите топлината включена през целия ден.

Снимка: iStock

