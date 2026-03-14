Още с влизането си в пети сезон на „Ергенът“, Санта Китана доказа, че не е просто поредната участничка. Със своята екзотична визия, 12 пластични операции и смело присъствие, тя веднага провокира сравнения с Пламена, която също е от участничките в предаването и нейна близка приятелка.

Визията ѝ, както и публикациите в социалните мрежи обаче, съвсем спокойно можем да сравним и със световноизвестната модна икона и муза на Кание Уест – Бианка Ченсори.

Провокацията като втора природа

Приликата между двете не е само в чертите на лицето, а в целия им подход към публичния образ. Припомняме, че Бианка Ченсори винаги е била изключително смела в своите визии. Тя смело се появява в шокиращи и силно провокативни тоалети дори на червения килим.

Точно в този стил бе и грандиозното влизане на Санта Китана в имението на любовта. Тя се появи в почти прозрачна рокля от синя дантела, която не остави почти нищо на въображението и моментално прикова погледите на ергените, а и на зрителите. С тази визия тя не само доказа своето присъствие, но и даде заявка, че правилата за „нормално“ облекло за нея не важат – точно както е и при световната ѝ двойничка.

Прелъстителка под прикритие

Санта Китана влезе в предаването със специална задача – тя бе представена като прелъстителка. Нейната мисия бе да подложи на изпитание ергените и да провокира някой от тях да я целуне. Макар целувката да не се случи преди финала на мисията, тя постигна дори повече – истински интерес от страна на ергена Стоян.

Двамата споделиха горещ бачата танц, при която физическата близост беше осезаема. Макар ролята ѝ на изкусителка да бе официално прекратена, Стоян реши да я задържи в предаването, подарявайки ѝ червена роза.

Откровеност без филтър

Това, което прави Санта Китана още по-интересен образ, е нейната изключителна директност. Тя не се поколеба да признае, че е влязла с мисия, но и че с времето е започнала да изпитва истинско привличане към Стоян. Тя е от малкото участнички, които наричат нещата с истинските им имена. Не крие разочарованието си от действията на другите. и не се страхува да бъде център на вниманието, дори това да предизвиква конфликти. Дамата умее да признава емоциите си точно такива, каквито са в конкретния момент.

Дали „българската Бианка Ченсори“ ще успее да извърви пътя до финала, или нейната експлозивна природа ще пренареди плановете в любовта? Предстои да разберем.

