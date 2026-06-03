Похапва ви се сладко, но се стараете да постигнете перфектната лятна форма? Задоволете желанието си за сладко по начин, който няма да компрометира фитнес резултатите ви. Този шоколадов десерт може да се впише в различни диети, тъй като не съдържа захар, а бананът му придава естествена сладост и сочност.

Най-хубавото е, че тази рецепта се приготвя лесно, без дълго печене и не отнема време, така че е идеална за дни, когато искате нещо сладко набързо, но с вкус на истински десерт.

Рецепта за шоколадов десерт с протеин

Съставки

За блата:

2 яйца

60 г овесени ядки

1 с.л. какао на прах

60 мл бадемово мляко

1 ч.л. бакпулвер

20 г шоколадов протеин

допълнително мляко за кората

За крема:

1 кофичка ванилов протеинов пудинг

3 с.л. кисело мляко

1 узрял банан

Снимка: iStock

За заливката:

100 г тъмен шоколад

100 мл бадемово мляко

Начин на приготвяне

Смесете съставките за кората в блендер и печете 15 минути на 200 градуса. Надупчете кората с вилица и я залейте с малко мляко.

Нарежете банана на кръгчета и го подредете върху охладената кора. Смесете киселото мляко и пудинга и размажете върху блата.

Оставете във фризера за 30-60 минути, след което залейте с шоколадовата заливка. Оставете да се охлади и се насладете на десерта!