Все още сме в началото на 2026 г., а вече станахме свидетели на първата тенденция за новата година. Нова рецепта за лесен десерт предизвика разделение в мрежите... и недоволството на много българи. "Японският чийзкейк" е всичко, но не и чийзкейкът, който познаваме. Вижте как да си го приготвите - необходими са само 2 съставки!
Докато повечето хора са обсебени от новата тенденция, други казват, че не разбират цялото това вълнение, което предизвика в публичните пространства.
Това не бива да се бърка с другия японски чийзкейк, който стана популярен преди няколко години, който е истински чийзкейк и стана известен със своята еластична текстура, наподобяваща суфле.
Откъде произлиза трендът?
През последната седмица TikTok беше пълен с потребители, пресъздаващи тази тенденция, за която се твърди, че произхожда от Япония, откъдето идва и името на десерта.
Всичко започна с японски създатели на съдържание, които просто сложиха бисквити в кисело мляко. Те показаха начина на приготвяне от първата да последната стъпка:
1. В кофичка с кисело мляко сложете цели бисквити.
2. Оставете в хладилник, за да могат бисквитите да поемат от киселото мляко.
3. Извадете от хладилника и опитайте десерт, който има вкус и текстура на чийзкейк, въпреки че няма истинско крема сирене в него.
Вкусно, лесно за приготвяне, пълно с протеини - как да не го харесаш? Е, българите в социалните мрежи бързо започнаха да показват възмущението си. Любимата детска закуска на няколко поколения е новият тренд, който предизвика обществен дебат.
Множество потребители от България коментираха под популярните видеа на инфлуенсъри от цял свят, че отдавна познават този десерт, който у нас си има по-различно име - мляко с бисквити.
Най-добрите комбинации за японски чийзкейк
Според много потребители онлайн, едни от най-добрите бисквити за тази рецепта са Biscoff, които сами по себе си са голям тренд. Ако искате да го направите още по-интересно, добавете малко еспресо и поръсете с какао, за да си направите тирамису без сирене маскарпоне.
Други популярни комбинации:
- Орео и кисело мляко
- Чаени бисквити с кисело мляко
- Фъстъчено масло, ягодово сладко, обикновени бисквити и кисело мляко
