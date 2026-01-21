Все още сме в началото на 2026 г., а вече станахме свидетели на първата тенденция за новата година. Нова рецепта за лесен десерт предизвика разделение в мрежите... и недоволството на много българи. "Японският чийзкейк" е всичко, но не и чийзкейкът, който познаваме. Вижте как да си го приготвите - необходими са само 2 съставки!

Докато повечето хора са обсебени от новата тенденция, други казват, че не разбират цялото това вълнение, което предизвика в публичните пространства.

Това не бива да се бърка с другия японски чийзкейк, който стана популярен преди няколко години, който е истински чийзкейк и стана известен със своята еластична текстура, наподобяваща суфле.

Снимка: iStock

Откъде произлиза трендът?

През последната седмица TikTok беше пълен с потребители, пресъздаващи тази тенденция, за която се твърди, че произхожда от Япония, откъдето идва и името на десерта.

Всичко започна с японски създатели на съдържание, които просто сложиха бисквити в кисело мляко. Те показаха начина на приготвяне от първата да последната стъпка:

1. В кофичка с кисело мляко сложете цели бисквити.

2. Оставете в хладилник, за да могат бисквитите да поемат от киселото мляко.

3. Извадете от хладилника и опитайте десерт, който има вкус и текстура на чийзкейк, въпреки че няма истинско крема сирене в него.

Снимка: iStock

Вкусно, лесно за приготвяне, пълно с протеини - как да не го харесаш? Е, българите в социалните мрежи бързо започнаха да показват възмущението си. Любимата детска закуска на няколко поколения е новият тренд, който предизвика обществен дебат.

Множество потребители от България коментираха под популярните видеа на инфлуенсъри от цял свят, че отдавна познават този десерт, който у нас си има по-различно име - мляко с бисквити.

Най-добрите комбинации за японски чийзкейк

Според много потребители онлайн, едни от най-добрите бисквити за тази рецепта са Biscoff, които сами по себе си са голям тренд. Ако искате да го направите още по-интересно, добавете малко еспресо и поръсете с какао, за да си направите тирамису без сирене маскарпоне.

Други популярни комбинации:

Орео и кисело мляко

Чаени бисквити с кисело мляко

Фъстъчено масло, ягодово сладко, обикновени бисквити и кисело мляко

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER